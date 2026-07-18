Ο Πανσερραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Κωτσόπουλου

Ο Πανσερραϊκός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Κωτσόπουλο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φορέσει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 17/02/1997, αγωνίζεται ως επιθετικός και ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στην Καλαμάτα κατακτώντας το νταμπλ, με 25 συμμετοχές,3 γκολ και 3 ασίστ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τον Ατρόμητο με τον οποίον είχε 72 συμμετοχές και 11 γκολ σε επίπεδο Super League.

Έχει αγωνιστεί επίσης στην Χετάφε Β, την Μαριεχαμν και τον Καμπανιακό.

Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».