· Καλλιθέα

Athens Kallithea: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Καντάς Φιογκμπέ

Η Athens Kallithea γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καντάς Φιογκμπέ.

Athens Kallithea: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Καντάς Φιογκμπέ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Athens Kallithea ανακοίνωσε την απόκτηση του21χρονου επιθετικού με καταγωγή από το Μπενίν, Καντάς Φιογκμπέ.

Η ανακοίνωση:

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου επιθετικού με καταγωγή από το Μπενίν, Candas Fiogbe, από την Atalanta.

Γεννημένος στο Dekanmey, ο Fiogbe εντάχθηκε στους Nerazzurri σε ηλικία 14 ετών και ξεχώρισε ως δεινός σκόρερ σε όλη την πορεία του στις ακαδημίες του συλλόγου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις με τις ομάδες Κ17 και Κ18, πριν φτάσει στην κατηγορία Primavera.

Τη σεζόν 2024/25, σημείωσε τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ στην Primavera 1, έξι γκολ σε έξι αγώνες στο UEFA Youth League και κατέγραψε τα πρώτα του επαγγελματικά λεπτά με την ομάδα U23 της Atalanta στη Serie C.

Τη σεζόν 2025/26, μετακινήθηκε με τη μορφή δανεισμού στα μέσα της σεζόν στη Super League 2, για λογαριασμό του ΠΑΣ Γιάννινα, όπου πέτυχε τρία γκολ σε επτά αγώνες κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών μηνών της σεζόν.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Fiogbe έχει τρεις συμμετοχές με την ανδρική εθνική ομάδα του Μπενίν, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του απέναντι στη Νότια Αφρική, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, τον Μάρτιο 2025.

Καλωσήρθες, Candas».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:58 MUNDIAL

Σκαλόνι ενόψει τελικού: «Αυτό που ζει σήμερα η Αργεντινή ξεπερνά το ποδόσφαιρο»

16:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ 1-2: Έβγαλε χαρακτήρα με 10 παίκτες κι έκανε ανατροπή σε φιλικό για... γερά νεύρα

16:47 MUNDIAL

Ισπανία - Αργεντινή, Μουντιάλ 2026: Τα μηνύματα των αρχηγών πριν από τον μεγάλο τελικό

16:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: Άνοιξε το σκορ ο Ζαουάντα - Ισοφάρισε ο Ζίνι (vids)

16:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρόνινγκεν - ΑΕΚ: «Σύρραξη» και κόκκινη στον Ρέλβας για επικίνδυνο μαρκάρισμα (vid)

16:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Live: Άγιαξ - Ολυμπιακός - Το φιλικό των Πειραιωτών κόντρα στον «Αίαντα»

15:58 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Βόσνιος ο διαιτητής στο πρώτο ματς με την Πάκσι - Ολλανδός στο ΟΑΚΑ

15:53 OPINION

Το XL μεταγραφικό καλοκαίρι του ελληνικού μπάσκετ

15:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των «ερυθρολεύκων»

15:48 SUPER LEAGUE 2

Athens Kallithea: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Καντάς Φιογκμπέ

15:47 SUPER LEAGUE

Χατζηδιάκος: «Θέλω να δείξω στο γήπεδο τι μπορώ να κάνω με τον ΠΑΟΚ» (vid)

15:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Διαμαντή Λεγκίσι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας