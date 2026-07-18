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ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει Ντιναμό Κιέβου – Τα νεότερα για τους τραυματίες

Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει στροφές, ενόψει των αγώνων με την Ντιναμό Κιέβου, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον Αλέσιο Λίσι να έχει να διαχειριστεί τις γνωστές απουσίες.

ΠΑΟΚ: Ανεβάζει ρυθμούς ενόψει Ντιναμό Κιέβου – Τα νεότερα για τους τραυματίες
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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τις αναμετρήσεις με τη Ντιναμό Κιέβου, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (18/7) να περιλαμβάνει την τελευταία προπόνηση της εβδομάδας στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.

Οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν την Κυριακή (19/7) το προγραμματισμένο ρεπό τους, προτού επιστρέψουν τη Δευτέρα (20/7) στις προπονήσεις, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το πρώτο παιχνίδι με τη Ντιναμό Κιέβου, το οποίο θα διεξαχθεί στις 23 Ιουλίου στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Η προπόνηση ξεκίνησε με πρόγραμμα προθέρμανσης και στη συνέχεια ακολούθησε οικογενειακό δίτερμα διάρκειας δύο ημιχρόνων των 30 λεπτών. Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Σορετίρε και Ελουστόντο συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν θεραπεία, παραμένοντας εκτός του κανονικού προγράμματος.

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