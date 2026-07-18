Στέφανος Τσιτσιπάς: Για την πρόκριση στον τελικό του Γκστάαντ – Ώρα και κανάλι του ημιτελικού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στη δράση το μεσημέρι του Σαββάτου (18/7), αντιμετωπίζοντας τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρει απέναντί του τον Νο100 της παγκόσμιας κατάταξης από το Καζακστάν, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει όχι πριν τις 14:30 (CosmoteSport6HD), αμέσως μετά τον πρώτο χρονικά ημιτελικό ανάμεσα στον Ραφαέλ Κολινιόν και τον περσινό φιναλίστ, Χουάν Μάνουελ Σερούντολο.

Οι δύο τενίστες έχουν τεθεί αντιμέτωποι μόλις μία φορά στο ATP Tour, στο United Cup του 2025. Τότε, ο 25χρονος Σεφτσένκο είχε επικρατήσει με 6-4, 7-6(0), καταγράφοντας τη μοναδική ήττα του Τσιτσιπά απέναντι σε αντίπαλο από το Καζακστάν.

Συνολικά, ο Έλληνας τενίστας μετρά ρεκόρ 8-1 απέναντι σε Καζάκους αθλητές, με πιο πρόσφατη επιτυχία του τη νίκη επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ στο τουρνουά της Μαδρίτης τον περασμένο Απρίλιο.