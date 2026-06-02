Τι φέρνει ο Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ: Ο Ουκρανός εξτρέμ αναβαθμίζει την «κιτρινόμαυρη» επίθεση

Ο 28χρονος Ουκρανός μεσοεπιθετικός έχει ήδη περάσει όλες τις διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του από την Τράμπζονσπορ.

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την ΑΕΚ, η οποία αναμένεται την Τετάρτη (02/06), με το deal να έχει «κλειδώσει» στα 5.000.000 ευρώ και τον Ζουμπκόφ να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2030.

Ευελιξία και πολλαπλοί ρόλοι

Ο Ζουμπκόφ δεν είναι ένας κλασικός εξτρέμ γραμμής. Αγωνίζεται κυρίως δεξιά με ανάποδο πόδι, αλλά μπορεί να παίξει σε όλο το πλάτος της επίθεσης και πίσω από τον επιθετικό.

Η ευελιξία του είναι από τα στοιχεία που τον κάνουν ιδιαίτερα χρήσιμο για κάθε προπονητή. Στο πλάνο της ΑΕΚ, εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι τόσο στη δεξιά πλευρά, πιθανότατα σε συνδυασμό με τον Ρότα, όσο και σε σχήματα όπου θα χρησιμοποιηθεί μαζί με τον Κοϊτά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του αγώνα.

Με τον Ζούμπκοφ, η ΑΕΚ αποκτά ουσιαστικά τον ποδοσφαιριστή που έψαχνε για την απέναντι πλευρά του Κοϊτά, δημιουργώντας ένα πιο ισορροπημένο και ευέλικτο δίδυμο στα άκρα της επίθεσης. Παράλληλα, η παρουσία του «κουμπώνει» σε μια περίοδο όπου το ρόστερ της ΑΕΚ αλλάζει, με παίκτες όπως ο Λιούμπιτσιτς να βρίσκονται σε στάδιο παραχώρησης, γεγονός που ανοίγει χώρο για νέα πρόσωπα και ρόλους.

Η καριέρα του

Η πορεία του ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου διαμορφώθηκε ποδοσφαιρικά πριν αρχίσει να «χτίζει» εμπειρίες μέσα από δανεισμούς και μετακινήσεις. Πέρασε από τη Μαριούπολ, στη συνέχεια στη Φερεντσβάρος, επέστρεψε στη Σαχτάρ και τελικά μετακινήθηκε στην Τράμπζονσπορ, όπου βρήκε σταθερό ρόλο και χρόνο συμμετοχής.Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 37 συμμετοχές, με 4 γκολ και 12 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία της ομάδας του.

Ένας ποδοσφαιριστής με νοοτροπία πρωταθλητή

Ο Ζουμπκόφ δεν φέρνει μόνο ποιότητα και εμπειρία, αλλά κι ένα ιδιαίτερα γεμάτο παλμαρέ τίτλων από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί. Συγκεκριμένα, έχει κατακτήσει συνολικά 4 πρωταθλήματα και 5 Κύπελλα Ουκρανίας (εκ των οποίων 3 νταμπλ), 2 Σούπερ Καπ Ουκρανίας, 3 πρωταθλήματα και 1 Κύπελλο Ουγγαρίας (νταμπλ), καθώς και 1 Κύπελλο Τουρκίας, συγκεντρώνοντας ένα πλούσιο παλμαρέ με εμπειρίες πρωταθλητισμού σε διαφορετικά πρωταθλήματα.

Οι εμφανίσεις που τράβηξαν τα βλέμματα πάνω του!

Η στιγμή που τον έκανε γνωστό σε ολόκληρη την Ευρώπη ήρθε στο Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, με άμεσο τελείωμα μέσα από την περιοχή που άφησε ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης. Λίγες ημέρες αργότερα, σκόραρε ξανά απέναντι στους Μαδριλένους, αυτή τη φορά με κεφαλιά, δείχνοντας ότι μπορεί να απειλήσει με διαφορετικούς τρόπους. Δύο γκολ σε δύο ματς απέναντι στη Ρεάλ δεν είναι απλώς στατιστικό. Είναι ένδειξη ποδοσφαιριστή που μπορεί να σταθεί σε κορυφαίο επίπεδο και να πάρει πρωτοβουλίες απέναντι σε elite αντιπάλους.

Τι φέρνει στην ΑΕΚ

Ο Ζουμπκόφ έρχεται στην ΑΕΚ σε μια ώριμη ηλικία, με εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις και με παρουσία στην εθνική Ουκρανίας. Με 45 συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα, έχει ήδη βιώσει υψηλό επίπεδο πίεσης και ανταγωνισμού. Το πακέτο του περιλαμβάνει ταχύτητα, δημιουργία, καλή τελική πάσα και δυνατότητα να παίζει σε διαφορετικούς ρόλους στην επίθεση. Στοιχεία που εξηγούν γιατί η ΑΕΚ τον βλέπει ως μια μεταγραφή που δεν αφορά μόνο το παρόν, αλλά και τη συνολική της αγωνιστική κατεύθυνση.