Εμμανουήλ Καραλής: Έτσι είδε το άλμα στα 6,16μ. ο προπονητής του Μανόλο (vids)

Ο Εμμανουήλ Καραλής για ακόμα έναν αγώνα έκανε αδιανότητα πράγματα, καθώς μαζί με τον Αρμάντ Ντουπλάντις χάρισαν τον κορυφαίο τελικό στην ιστορία του άλματος επί κοντώ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέτυχε την κορυφαία επίδοσή του σε ανοικτό στίβο, καθώς πέρασε τα 6,16μ., ενώ για ελάχιστα εκατοστά δεν μπόρεσε να υπερκεράσει τα 6,21μ.

Παράληλλα ο προπονητής του Μανόλο Μάρτσιν Στσεπάνσκι έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο για το πως είδε το μεγάλο άλμα του Καραλή.

Δείτε τα άλματα του Μανόλο