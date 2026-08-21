Λέφσκι Σόφιας: Με 1.600 οπαδούς στη ρεβάνς

Με τον κόσμο της θα έρθει η Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ομάδα της Βουγλαρίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα, 21 Αυγούστου, από τις 14:00 έως τις 19:14, θα είναι ενεργή στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου η φόρμα υποβολής αιτημάτων για εισιτήρια για τη ρεβάνς των playoffs του UEFA Champions League, ΑΕΚ (Αθήνα) – Λέφσκι. Η τιμή του εισιτηρίου για τη θύρα που προορίζεται για τους φίλους της “μπλε” ομάδας στο γήπεδο της ΑΕΚ Αρένα είναι 35 ευρώ», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση στην Αθήνα θα μπορούν να εγγραφούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η εγγραφή περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο (με λατινικούς χαρακτήρες), αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση email και τηλέφωνο. Κάθε αίτημα από μία διεύθυνση email αντιστοιχεί σε ένα εισιτήριο για τον αγώνα στην ΑΕΚ Αρένα.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο σύλλογος θα επικοινωνεί σταδιακά μέσω email με όσους έχουν εγγραφεί, με σειρά προτεραιότητας βάσει της χρονικής υποβολής των αιτημάτων, μέχρι να εξαντληθεί η διαθέσιμη ποσότητα εισιτηρίων».