Στην τελική δωδεκάδα των ΗΠΑ Τζέιμς και Νάναλι - Ντεμπούτο για Μπλοσομγκέιμ

Η ομοσπονδία μπάσκετ των ΗΠΑ ανακοίνωσε την τελική 12άδα για το «παράθυρο» του Αυγούστου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τους παίκτες που αγωνίζονται στην Ευρώπη να βρίσκονται κανονικά στις επιλογές της ομάδας. Οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν τη Χιλή στις 27 Αυγούστου και την Κολομβία στις 31 του μήνα.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί ο Τζάρον Μπλοσομγκέιμ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ.

Μαζί του, για πρώτη φορά στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αγωνιστούν επίσης οι Ντάριους Μπράουν, ΝτεΤζόν Τζαρό και Ντίλον Τζόουνς.