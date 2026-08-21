Ο Παναθηναϊκός ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να αποκλειστεί απ’ αυτούς!

Μπάλα είναι και γυρίζει. Ποτέ δεν πρέπει να είσαι απόλυτος. Καμιά φορά η τύχη σου γυρίζει την πλάτη. Οι διαιτητές σου πάνε κόντρα σε κάθε σφύριγμα. Οι κόντρες γίνονται οι καλύτερες «πάσες» που έκαναν οι αντίπαλοί σου σε όλο το ματς. Ποτέ μη λες ποτέ.

Συγγνώμη αλλά δεν θα τηρήσουμε κάτι απ’ τα παραπάνω. Θέλουμε να πιστεύουμε πως το ίδιο το ποδόσφαιρο θα αποδειχθεί δίκαιο. Θα αποδώσει τη δικαιοσύνη που δεν αποδόθηκε στο πρώτο ματς του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε.

Οι «πράσινοι» πρέπει να τα βάζουν πρωτίστως με τους εαυτούς τους. Το ματς αυτό έπρεπε να το έχουν «καθαρίσει» με πάνω από 2 γκολ διαφορά. Το άνετο 2-0 που είχαν, μετατράπηκε σε 2-2 από το πουθενά.

Ψάχνοντας δικαιολογίες, μπορείς να βρεις δεκάδες. Από τη διαιτησία που όντως αδίκησε τον Παναθηναϊκό σε κρίσιμες φάσεις, μέχρι την εποχή και την ανετοιμότητα του «τριφυλλιού». Ακόμη κι έτσι, στο χέρι τους είχαν οι «πράσινοι» την πρόκριση.

Τι άλλαξε; Δεν την «τελείωσαν» απ’ το πρώτο ματς. Οι Τσέχοι όσο καλή ομάδα, δεμένη κι αν είναι, δεν έχουν το ανάστημα φτάσει το βλέμμα τους στο ύψος του «τριφυλλιού». Ακόμη κι αν η πίεση είναι με τους «πράσινους», ο Παναθηναϊκός οφείλει να προκριθεί εκτός έδρας.

Και μπορεί και θα το κάνει. Για να μη συμβεί, πρέπει να έχουν έρθει τα πάνω κάτω σε κάτι που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλεφθεί. Να αρχίσει το ματς με πέναλτι και αποβολή υπέρ των Τσέχων. Να σφυρίζει διαιτητής ίδιος με αυτόν που σφύριξε στο ΟΑΚΑ και τα έβλεπε όλα κίτρινα.

Αγωνιστικά το βασικό πρόβλημα ήταν και πάλι στα χαφ. Πρώτον επειδή ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά δεν ταιριάζουν και από εκεί και πέρα, ο Γάλλος για να φανεί θα πρέπει να είναι ο ίδιος σε καλή κατάσταση φόρμας – δεν είναι αυτή τη στιγμή – αλλά και το σύνολο γύρω του να λειτουργεί σωστά. Γιατί ο νεαρός δεν είναι ο παίκτης που μόνος του θα κάνει τη διαφορά, παίρνοντας την ομάδα στις πλάτες του. Δεν έχει εκείνα τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά που θα τον βοηθούσαν να το κάνει.

Παρά το τελικό αποτέλεσμα «σοκ», σαφώς και είναι στα θετικά τα γκολ του Τετέι. Η προετοιμασία τον είχε επηρεάσει, πέρασε και το πρόβλημα με την ίωση που τον έστειλε στο νοσοκομείο πριν λίγο καιρό. Όταν αυτός είναι καλά, τότε όντως υπάρχει μια μόνιμη πηγή κινδύνου για κάθε αντίπαλο.

Ειδικά με Τσέχους έχει αρχίσει να… χτίζει και μια ξεχωριστή παράδοση. Θυμηθείτε τι είχε κάνει στα δύο ματς με την Πλζεν την περασμένη σεζόν και θα καταλάβετε το γιατί.

Χώρος και χρόνος για πολλές σκέψεις και αναλύσεις, δεν υπάρχει. Μπροστά είναι η ρεβάνς. Ο Παναθηναϊκός είναι η ανώτερη ομάδα. Σε όλα. Όσο κι αν βολεύει να αναλύουμε μόνο αρνητικά, οι «πράσινοι» πρέπει να… αυτοκτονήσουν για να αποκλειστούν. Δεν μπορεί να μην προκριθούν κόντρα στη Χράντετς.

Υ.Γ. Η συζήτηση για μεταγραφές αναφορικά με την Χράντετς, δεν έχει νόημα. Με το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός, εύκολα έπρεπε και πρέπει να περάσει κόντρα στους Τσέχους. Οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, αφορούν την σεζόν και τους στόχους που είναι μπροστά.

Υ.Γ.1: Ναι, ο Παναθηναϊκός πρέπει να νικήσει στην Τσεχία για να προκριθεί. Μην ξεχνάτε όμως, πως για να μην προκριθεί, πρέπει να χάσει. Τι βλέπετε ευκολότερο;