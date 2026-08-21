ΟΦΗ: Οι... μπαλωθιές δεν έχουν τελειωμό για τα καμάρια της Κρήτης

Ο ΟΦΗ βρίσκεται πλέον μία... ανάσα από μία ιστορική υπέρβαση, καθώς μετά το επιβλητικό 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, απέχει μόλις ένα βήμα από την εξασφάλιση της παρουσίας του στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η εικόνα των Κρητικών στο πρώτο παιχνίδι των playoffs δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία στις τάξεις του συλλόγου. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη παρουσιάστηκε αποφασιστική, αποτελεσματική και απόλυτα συγκεντρωμένη, βάζοντας τις βάσεις για μία πρόκριση που μέχρι πριν από λίγο καιρό έμοιαζε μακρινό όνειρο.

Και πλέον, στον Όμιλο δεν θέλουν απλώς να διαχειριστούν το προβάδισμά τους. Θέλουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά στη Σόφια και να γράψουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Η ευρωπαϊκή παρουσία έχει ήδη εξελιχθεί σε μία πρωτόγνωρη εμπειρία για την Κρήτη, όμως οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν πως δεν έχουν διάθεση να σταματήσουν εδώ.

Καθοριστική σε αυτή την πορεία είναι φυσικά η δουλειά του Χρήστου Κόντη. Ο Έλληνας τεχνικός έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει μία ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, ένταση και χαρακτήρα, οδηγώντας τον ΟΦΗ σε επιτυχίες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον σύλλογο.

Η φετινή πορεία, άλλωστε, έρχεται ως συνέχεια μίας περιόδου κατά την οποία οι Κρητικοί έχουν γνωρίσει πρωτόγνωρες στιγμές. Ο κόσμος των Κρητικών έχει πλέον κάθε λόγο να ονειρεύεται, βλέποντας την ομάδα του να διεκδικεί θέση ανάμεσα στις ομάδες της League Phase του Europa League.

Το Παγκρήτιο αναμένεται να ζήσει ακόμη μία μεγάλη βραδιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο, όμως το βλέμμα όλων είναι ήδη στραμμένο στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ. Εκεί όπου ο σύλλογος του Ηρακλείου καλείται να υπερασπιστεί το 3-0 και να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε στο Ηράκλειο.

Για τους Κρητικούς, η μεγάλη ευκαιρία είναι πλέον μπροστά τους. Μένουν 90 λεπτά για να μετατρέψουν το όνειρο σε πραγματικότητα και να βάλουν για πρώτη φορά το όνομα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.