· ΟΦΗ

ΟΦΗ: Οι... μπαλωθιές δεν έχουν τελειωμό για τα καμάρια της Κρήτης

Ο ΟΦΗ ζει το όνειρό του και όλη η Κρήτη πλέει σε πελάγη ευτυχίας για τα κοπέλια της.

Θανάσης Μαργαρίτης

ΟΦΗ: Οι... μπαλωθιές δεν έχουν τελειωμό για τα καμάρια της Κρήτης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ βρίσκεται πλέον μία... ανάσα από μία ιστορική υπέρβαση, καθώς μετά το επιβλητικό 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, απέχει μόλις ένα βήμα από την εξασφάλιση της παρουσίας του στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η εικόνα των Κρητικών στο πρώτο παιχνίδι των playoffs δημιούργησε ακόμη μεγαλύτερη αισιοδοξία στις τάξεις του συλλόγου. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη παρουσιάστηκε αποφασιστική, αποτελεσματική και απόλυτα συγκεντρωμένη, βάζοντας τις βάσεις για μία πρόκριση που μέχρι πριν από λίγο καιρό έμοιαζε μακρινό όνειρο.

Και πλέον, στον Όμιλο δεν θέλουν απλώς να διαχειριστούν το προβάδισμά τους. Θέλουν να ολοκληρώσουν τη δουλειά στη Σόφια και να γράψουν ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Η ευρωπαϊκή παρουσία έχει ήδη εξελιχθεί σε μία πρωτόγνωρη εμπειρία για την Κρήτη, όμως οι «ασπρόμαυροι» δείχνουν πως δεν έχουν διάθεση να σταματήσουν εδώ.

Καθοριστική σε αυτή την πορεία είναι φυσικά η δουλειά του Χρήστου Κόντη. Ο Έλληνας τεχνικός έχει καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσει μία ομάδα με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, ένταση και χαρακτήρα, οδηγώντας τον ΟΦΗ σε επιτυχίες που έχουν αλλάξει τα δεδομένα γύρω από τον σύλλογο.

Η φετινή πορεία, άλλωστε, έρχεται ως συνέχεια μίας περιόδου κατά την οποία οι Κρητικοί έχουν γνωρίσει πρωτόγνωρες στιγμές. Ο κόσμος των Κρητικών έχει πλέον κάθε λόγο να ονειρεύεται, βλέποντας την ομάδα του να διεκδικεί θέση ανάμεσα στις ομάδες της League Phase του Europa League.

Το Παγκρήτιο αναμένεται να ζήσει ακόμη μία μεγάλη βραδιά στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον Βόλο, όμως το βλέμμα όλων είναι ήδη στραμμένο στη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ. Εκεί όπου ο σύλλογος του Ηρακλείου καλείται να υπερασπιστεί το 3-0 και να ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησε στο Ηράκλειο.

Για τους Κρητικούς, η μεγάλη ευκαιρία είναι πλέον μπροστά τους. Μένουν 90 λεπτά για να μετατρέψουν το όνειρο σε πραγματικότητα και να βάλουν για πρώτη φορά το όνομα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:52 GREEK BASKET LEAGUE

Ταϊρί: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

13:47 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας: Με 1.600 οπαδούς στη ρεβάνς

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπεσίκτας: Οι Τούρκοι έχουν βάλει πωλητήριο στον Ζοάο Μάριο

13:33 EUROLEAGUE

Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι για Ουόκαπ - Την κοινοποίησε και στη Euroleague

13:17 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι για μεταγραφή: «Έχουμε ακριβώς ότι χρειαζόμαστε»

13:10 ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής: Έτσι είδε το άλμα στα 6,16μ. ο προπονητής του Μανόλο (vids)

13:04 MUNDOBASKET

Στην τελική δωδεκάδα των ΗΠΑ Τζέιμς και Νάναλι - Ντεμπούτο για Μπλοσομγκέιμ

13:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τότε φτάνει Αθήνα ο Γκονζάλες

12:42 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσαν Μεχία οι Αγρινιώτες

12:37 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Δυσαρέσκεια για την έλλειψη σεβασμού από την UEFA»

12:15 OPINION

Ο Παναθηναϊκός ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να αποκλειστεί απ’ αυτούς!

12:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι ατάκες Μεντιλίμπαρ για συνάντηση με Μαρινάκη και σχεδιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας