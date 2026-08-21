· Άρσεναλ

Αυλαία με Τζόλη στη Premier League

Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ υποδέχεται την νεοφώτιστη Κόβεντρι στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος με τον Χρήστο Τζόλη να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Αυλαία με Τζόλη στη Premier League
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Η Premier League σηκώνει αυλαία με την Άρσεναλ να θέλει να κάνει το back to back και τον Χρήστο Τζόλη να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα είναι το ξεκάθαρο φαβορί κάνουν… ποδαρικό στο πρωτάθλημα υποδεχόμενοι την Κόβεντρι, ενώ το σημαντικότερο παιχνίδι της πρεμιέρας θα διεξαχθεί στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», όπου η Νιούκαστλ υποδέχεται την Λίβερπουλ.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας έχει ως εξής:

Αρσεναλ-Κόβεντρι 21/8 - 22:00

Χαλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 22/8 - 14:30

Εβερτον-Κρίσταλ Πάλας 22/8 - 17:00

Ιπσουιτς-Σάντερλαντ 22/8 - 17:00

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 22/8 - 17:00

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 22/8 - 19:30

Μπράιτον-Αστον Βίλα 23/8 - 16:00

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ 23/8 - 16:00

Νιούκαστλ-Λίβερπουλ 23/8 - 18:30

Φούλαμ-Τσέλσι 24/8 - 22:00

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