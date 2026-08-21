Παναθηναϊκός: «Δυσαρέσκεια για την έλλειψη σεβασμού από την UEFA»

Ιδιαίτερα ενοχλημένοι εμφανίζονται στον Παναθηναϊκό μετά τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με τη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, με τους «πράσινους» να θεωρούν ότι μια σειρά διαιτητικών αποφάσεων επηρέασε άμεσα την εξέλιξη του αγώνα και διαμόρφωσε νέα δεδομένα ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία.

Στο «τριφύλλι» δεν αντιμετωπίζουν το χθεσινό παιχνίδι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό ή ως ένα απλό ανθρώπινο λάθος. Αντίθετα, εκτιμούν ότι αποτελεί συνέχεια μιας σειράς αποφάσεων που, κατά την άποψή τους, έχουν λειτουργήσει εις βάρος της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Στο ματς με τη Χράντετς, ο Παναθηναϊκός προηγούνταν με 2-0 όταν, μετά από σέντρα του Πελίστρι, υπήρξε φάση για πιθανό χέρι μέσα στην περιοχή. Οι «πράσινοι» θεωρούν ότι έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στο 3-0 και να αλλάξει πλήρως τη φυσιογνωμία της αναμέτρησης.

Αντίστοιχα, έντονα παράπονα υπάρχουν για τις δύο φάσεις από τις οποίες προήλθαν τα γκολ της τσεχικής ομάδας. Πριν από το 2-1, θεωρούν πως έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ στον Κυριακόπουλο, ενώ στο γκολ της ισοφάρισης εκτιμούν ότι υπήρξε παράβαση στο τείχος, η οποία θα έπρεπε να εξεταστεί και να οδηγήσει στην ακύρωση του τέρματος μέσω VAR.

Στα παράπονα προστίθεται και μια φάση μετά το 2-0, όταν ο Πελίστρι έφυγε στην αντεπίθεση με καλές προϋποθέσεις, αλλά η φάση διακόπηκε λόγω υπόδειξης οφσάιντ υπέρ του Παναθηναϊκού. Μπορεί η συγκεκριμένη απόφαση να μην επηρέασε άμεσα το σκορ, ωστόσο στο «τριφύλλι» τη θεωρούν χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε συνολικά η ομάδα στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Μια αλυσίδα περιστατικών από το 2022

Η δυσαρέσκεια των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, πάντως, δεν περιορίζεται στο παιχνίδι με τη Χράντετς. Στην ομάδα θυμούνται μια σειρά από κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στις οποίες θεωρούν ότι σημαντικές διαιτητικές αποφάσεις λειτούργησαν εις βάρος τους.

Η αρχή έγινε, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη καταγραφή, τον Αύγουστο του 2022 στην Πράγα, όταν ο Παλάσιος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τη Σλάβια με δεύτερη κίτρινη κάρτα για πτώση μέσα στην περιοχή. Η απόφαση άφησε τον Παναθηναϊκό με δέκα παίκτες, ενώ ο Αργεντινός έχασε και τη ρεβάνς λόγω τιμωρίας.

Έναν χρόνο αργότερα, απέναντι στην Μπράγκα, οι «πράσινοι» είχαν έντονα παράπονα για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε σε μαρκάρισμα πάνω στον Μαντσίνι. Ακολούθησε το παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα, όπου ο Παναθηναϊκός θεωρεί πως στο δεύτερο γκολ των Ισραηλινών είχε προηγηθεί φάουλ, ενώ υπήρχε και ζήτημα με τη θέση παίκτη της αντιπάλου στη συνέχεια της φάσης.

Το καλοκαίρι του 2024, στο παιχνίδι με τον Άγιαξ, οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» θεωρούν ότι δεν καταλογίστηκε πέναλτι πάνω στον Ιωαννίδη, ενώ λίγους μήνες αργότερα, στην αναμέτρηση με την Μπόρατς στην Μπάνια Λούκα, είχαν παράπονα τόσο για χέρι μέσα στην περιοχή όσο και για τη φάση από την οποία προήλθε το γκολ των γηπεδούχων.

Στην ίδια λίστα προστίθεται και το ματς με την Τζουργκάρντεν στη Στοκχόλμη, όπου ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι πριν από το 2-1 είχε προηγηθεί φάουλ στον Ιωαννίδη. Παράλληλα, υπήρξε και η φάση με το χτύπημα στον Μλαντένοβιτς από ποδοσφαιριστή που είχε ήδη δεχθεί κίτρινη κάρτα.

Ακολούθησε η αποβολή του Βαγιαννίδη απέναντι στη Ρέιντζερς στη Γλασκώβη τον Ιούλιο του 2025, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026, στο παιχνίδι με τη Βικτόρια Πλζεν, οι «πράσινοι» θεωρούν πως δεν τους δόθηκε πέναλτι σε ανατροπή του Τετέι.

Τελευταίο χρονικά περιστατικό πριν από τη χθεσινή αναμέτρηση ήταν το παιχνίδι με την Μπέτις, όπου ο Παναθηναϊκός υποστηρίζει ότι στο δεύτερο γκολ των Ισπανών είχε προηγηθεί παράβαση οφσάιντ στην αρχή της φάσης, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση του VAR.

«Όχι προνομιακή μεταχείριση, αλλά ισονομία»

Το μήνυμα που βγαίνει από τον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο: δεν ζητά ευνοϊκή αντιμετώπιση ούτε ειδικά προνόμια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό που θεωρεί πως δικαιούται είναι η ισότιμη αντιμετώπιση και η εφαρμογή των ίδιων κανόνων για όλους.

Στο «τριφύλλι» εκτιμούν ότι η συσσώρευση τόσων αμφισβητούμενων αποφάσεων σε κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με σιωπή. Η απαίτηση προς την UEFA είναι μία: ίδια μέτρα και σταθμά, ισονομία και σεβασμός στην ιστορία και το μέγεθος του συλλόγου.