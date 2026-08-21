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Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι για Ουόκαπ - Την κοινοποίησε και στη Euroleague

Έγγραφο που κοινοποιήθηκε στην Euroleague έστειλε στην Ντουμπάι ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι για Ουόκαπ - Την κοινοποίησε και στη Euroleague
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Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, με τον Ολυμπιακό να περνά στην αντεπίθεση απέναντι στην Ντουμπάι.

Ο 33χρονος γκαρντ έχει προσφύγει στο BAT με στόχο να μείνει ελεύθερος, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν μείνει αδρανείς. Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός απέστειλε επίσημη επιστολή στην ομάδα του Ντουμπάι, καταγγέλλοντας παράνομη προσέγγιση του παίκτη.

Η θέση του Ολυμπιακού είναι πως ο Γουόκαπ εξακολουθεί να δεσμεύεται με ενεργό συμβόλαιο και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν επαφές με άλλη ομάδα χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Παράλληλα, η επιστολή κοινοποιήθηκε και στη EuroLeague, προκειμένου η διοργανώτρια Αρχή να ενημερωθεί για την εξέλιξη και τις καταγγελίες της ελληνικής ομάδας.

Την ίδια στιγμή, η Ντουμπάι φέρεται να έχει καταθέσει συνολικά τρεις γραπτές προτάσεις για την απόκτηση του έμπειρου πλέι μέικερ. Η τελευταία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανέρχεται στις 870.000 ευρώ, με τον Ολυμπιακό να διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έχει δεχθεί πρόταση ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Από την πλευρά τους, οι Πειραιώτες έχουν ξεκαθαρίσει επίσημα πως δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν τον Γουόκαπ και δεν έχουν καταθέσει καμία αντιπρόταση για την πώλησή του. Έτσι, πέρα από τη νομική διαμάχη που έχει ανοίξει με τον ίδιο τον παίκτη μέσω του BAT, ο Ολυμπιακός βρίσκεται πλέον σε ανοιχτή αντιπαράθεση και με την Ντουμπάι.

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