· ΠΑΟΚ

Τρινκιέρι για μεταγραφή: «Έχουμε ακριβώς ότι χρειαζόμαστε»

Ο Ιταλός τεχνικός έκανε δηλώσεις ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στον ΠΑΟΚ και στάθηκε στην πιθανότητα νέας μεταγραφής.

Τρινκιέρι για μεταγραφή: «Έχουμε ακριβώς ότι χρειαζόμαστε»
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Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει τη δουλειά εν όψει της νέας αγωνιστικής σεζόν με τον Αντρέα Τρινκιέρι να μιλάει για τους στόχους του «Δικεφάλου» αλλά και την πιθανότητα νέας προσθήκης.

«Για τι φήμες, είναι κάτι που υπάρχει πάντα στο μπάσκετ και στον αθλητισμό και δε χρειάζεται να το υπογράψω με το… αίμα μου ότι η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και με αυτό ακριβώς θα δουλέψει. Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη που έδωσε τον τόνο για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση» είπε και πρόσθεσε: « Σαφέστατα, στο τέλος της σεζόν θα πρέπει να δούμε αν όλοι αυτοί οι παίκτες θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά που πιστεύουμε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι δημιουργήσαμε μία ομάδα με πολύ έξυπνο τρόπο κα προσθέσαμε τον Τσέντι, που ήταν μία πολύ σημαντική προσθήκη. Ο Γιώργος και ο κ. Μυστακίδης μου είπαν τότε ότι έπρεπε να περιμένουμε και νομίζω ότι κινηθήκαμε πολύ έξυπνα!».

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