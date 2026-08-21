Super League: Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Γνωστό έγινε το πλήρες πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής της Super League, με τη δράση να απλώνεται σε τρεις ημέρες και το παιχνίδι του Λεβαδειακού με τον Παναθηναϊκό να ολοκληρώνει το αγωνιστικό πρόγραμμα.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο 29 Αυγούστου με δύο αναμετρήσεις. Ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή, ενώ ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει την Καλαμάτα.

Την Κυριακή 30 Αυγούστου είναι προγραμματισμένα τέσσερα παιχνίδια. Ο Άρης θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ, ενώ ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στον Ατρόμητο στις 20:15. Στις 21:00 θα διεξαχθούν παράλληλα οι αναμετρήσεις του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό και της Κηφισιάς με την ΑΕΚ.

Η 2η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, όταν ο Λεβαδειακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 19:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Σάββατο 29 Αυγούστου

Βόλος - Ηρακλής (19:30)

Παναιτωλικός - Καλαμάτα (21:30)

Κυριακή 30 Αυγούστου

Άρης - ΟΦΗ (19:30)

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ (20:15)

Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (21:00)

Κηφισιά - ΑΕΚ (21:00)

Δευτέρα 31 Αυγούστου

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (19:30)