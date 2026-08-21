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Μπαρτσελόνα: Σε πρώτο πλάνο ο Παυλίδης - Στη Λισαβόνα ο Ντέκο

Το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα είναι αβέβαιο, μιας και οι Καταλανοί ετοιμάζουν πρόταση για την απόκτησή του.

Μπαρτσελόνα: Σε πρώτο πλάνο ο Παυλίδης - Στη Λισαβόνα ο Ντέκο
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Νέα δεδομένα φαίνεται πως δημιουργούνται γύρω από το μέλλον του Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Έλληνα επιθετικού με τη φανέλα της Μπενφίκα έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Σύμφωνα με το καταλανικό RAC 1, αλλά και την εφημερίδα «Sport», ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα, Ντέκο, βρίσκεται στη Λισαβόνα, έχοντας ως βασικό στόχο να εξετάσει λύσεις για την κορυφή της επίθεσης.

Οι «μπλαουγκράνα» αναζητούν έναν επιθετικό που θα μπορέσει να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη γραμμή κρούσης, ειδικά από τη στιγμή που η προσπάθεια για την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες δεν φαίνεται να οδηγείται σε συμφωνία.

Η παρουσία του Ντέκο στην πορτογαλική πρωτεύουσα συνδέεται, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, με την αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές οι επαφές που πραγματοποιεί ο παράγοντας της Μπαρτσελόνα, δύο ονόματα που έχουν ήδη συνδεθεί με τους Καταλανούς είναι αυτά του Παυλίδη και του Λουίς Σουάρες της Σπόρτινγκ.

Ο Έλληνας στράικερ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον σημαντικούς παίκτες της Μπενφίκα και οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες. Πλέον, μένει να φανεί αν το ταξίδι του Ντέκο στη Λισαβόνα θα οδηγήσει σε ουσιαστική κίνηση για την περίπτωσή του ή αν ο αθλητικός διευθυντής των «μπλαουγκράνα» έχει στραμμένο το βλέμμα του σε άλλους μεταγραφικούς στόχους.

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