Κηφισιά: Ανακοίνωσε κι επίσημα τον Γιάννη Δοϊρανλή

Η Κηφισιά προχώρησε σε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ενισχύοντας τη μεσαία της γραμμή με την απόκτηση του Γιάννη Δοϊρανλή από τον Πανσερραϊκό.

Η ομάδα των βορείων προαστίων κατέβαλε το ποσό που απαιτήθηκε για την αγορά του 23χρονου χαφ, παρά το γεγονός ότι ο ποδοσφαιριστής δεσμευόταν με συμβόλαιο με τα «λιοντάρια». Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Πανσερραϊκός διατήρησε ποσοστό 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταπώλησης του Δοϊρανλή.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Γιάννη Δοϊρανλή, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος.

Γεννημένος στις 29 Σεπτεμβρίου 2002, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Μακεδονικού. Σε ηλικία 19 ετών μετακόμισε στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε αρχικά στην Πάφο και εν συνεχεία στον Ακρίτα Χλώρακα.

Το 2022 επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή, με τον οποίο κατέγραψε 31 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος.

Το 2024/25 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΣ Λαμία, με συνολικό απολογισμό τις 29 συμμετοχές στη Stoiximan Super League.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο ήταν στον Πανσερραϊκό, με τον οποίο είχε 27 συμμετοχές στη Stoiximan Super League.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».