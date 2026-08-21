Εθνική Ελλάδας: Τότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Γερμανία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας στο νέο Nations League, με το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι να πραγματοποιείται απέναντι στη Γερμανία.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 27 Σεπτεμβρίου στο Άουγκσμπουργκ, ενώ οι φίλοι της «γαλανόλευκης» θα μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήριά τους από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 12:00.

Η Ελλάδα συμμετέχει στον 2ο όμιλο της League A και θα βρει απέναντί της, εκτός από τη Γερμανία, τη Σερβία και την Ολλανδία. Η πρεμιέρα της διοργάνωσης θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι, όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Σερβία.

Αξίζει να σημειωθεί πως από φέτος έχει υπάρξει αλλαγή στον προγραμματισμό των αγωνιστικών παραθύρων των εθνικών ομάδων. Οι υποχρεώσεις που αφορούν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο έχουν ενοποιηθεί, με το συγκεκριμένο παράθυρο να εκτείνεται από τις 21 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση

«Την Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 12:00 ξεκινά η διάθεση εισιτηρίων του εκτός έδρας της Εθνικής Ομάδας με την Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ (27/09/2026, 20:45 τοπική ώρα) για τη 2η αγωνιστική της League A του UEFA Nations League. Τα εισιτήρια θα διατίθενται αποκλειστικά μέχρι τις 19/09/2026 ή μέχρις εξαντλήσεώς τους.

Τρόπος παραλαβής εισιτηρίουΜετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, ο φίλαθλος θα παραλάβει επιβεβαιωτικό email της συναλλαγής και σε δεύτερο χρόνο ως και τις 20.09.2026 θα παραλάβει το/α εισιτήριό/ά του στο δηλωθέν email.

Διευκρινίσεις

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του 1 εισιτήριο. Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν, θα πρέπει να κατέχουν εισιτήριο & να συνοδεύονται από ενήλικο κάτοχο εισιτηρίου. Παρακαλούνται οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο να φέρουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας».