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Ολυμπιακός: Δεύτερη ημέρα εξετάσεων και πάλι χωρίς τον Ουόκαπ

Ο Τεξανός συνεχίζει να προπονείται μόνος του στην Αμερική με τους «ερυθρόλευκους» μπαίνουν κάθε μέρα και περισσότερο σε ρυθμούς προετοιμασίας.

Ολυμπιακός: Δεύτερη ημέρα εξετάσεων και πάλι χωρίς τον Ουόκαπ
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Τη στιγμή που ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ολυμπιακού και Ουόκαπ γίνεται ολοένα και πιο ισχυρός, οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να μπουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς παίκτες της ομάδας, με τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Ουόρντ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς να περνούν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις.

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