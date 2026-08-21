Ολυμπιακός: Δεύτερη ημέρα εξετάσεων και πάλι χωρίς τον Ουόκαπ

Τη στιγμή που ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ολυμπιακού και Ουόκαπ γίνεται ολοένα και πιο ισχυρός, οι «ερυθρόλευκοι» προσπαθούν να μπουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς παίκτες της ομάδας, με τους Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Τάισον Ουόρντ, Ντόντα Χολ και Ταϊρίκ Τζόουνς να περνούν σήμερα από ιατρικές εξετάσεις.