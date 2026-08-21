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Μπεσίκτας: Οι Τούρκοι έχουν βάλει πωλητήριο στον Ζοάο Μάριο

Αβέβαιο μοιάζει το μέλλον του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή στην τουρκική ομάδα.

Μπεσίκτας: Οι Τούρκοι έχουν βάλει πωλητήριο στον Ζοάο Μάριο
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Το μέλλον του Ζοάο Μάριο παραμένει ανοιχτό μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην ΑΕΚ, με την Μπεσίκτας να αναζητά πλέον την καλύτερη δυνατή λύση για τον 33χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Ο έμπειρος άσος αποτέλεσε μία από τις σημαντικές μονάδες της Ένωσης την περασμένη σεζόν, πραγματοποιώντας 31 εμφανίσεις με τρία γκολ και δύο ασίστ, ενώ το όνομά του συνδέθηκε με το ιστορικό 14ο πρωτάθλημα του συλλόγου, χάρη στο καθοριστικό τέρμα που σημείωσε.

Ωστόσο, με την επιστροφή του στην Μπεσίκτας, τα δεδομένα για την επόμενη ημέρα της καριέρας του παραμένουν ρευστά. Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Τουρκία, ο Ζοάο Μάριο δεν έχει στα χέρια του κάποια επίσημη πρόταση, την ώρα που η τουρκική ομάδα εξετάζει διάφορα σενάρια για την παραχώρησή του.

Στο προσκήνιο βρίσκονται αγορές της Μέσης Ανατολής, με την Μπεσίκτας να έχει ήδη ενεργοποιήσει τις επαφές της μέσω ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ντουμπάι αποτελούν πιθανές επιλογές για τον επόμενο σταθμό του Πορτογάλου, εφόσον προκύψει πρόταση που θα ικανοποιεί όλες τις πλευρές.

Την ίδια στιγμή, ενδιαφέρον για την περίπτωσή του φαίνεται πως υπάρχει και από την πατρίδα του, καθώς πορτογαλικοί σύλλογοι έχουν διερευνήσει μέσω εκπροσώπων τις προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας. Το μεγάλο «αγκάθι», πάντως, αφορά το οικονομικό, καθώς οι ετήσιες απολαβές του, που φέρονται να αγγίζουν τα 2,5 εκατ. ευρώ, αποτελούν ιδιαίτερα υψηλό ποσό για τα δεδομένα της πλειονότητας των ομάδων της Πορτογαλίας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα

«Ο Ζοάο Μάριο δεν έχει δεχθεί κάποια πρόταση μέχρι στιγμής. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε επαφές με ορισμένους ανθρώπους που έχουν διασυνδέσεις στην Αραβική Χερσόνησο, καθώς εκτιμάται ότι εκεί υπάρχει αγορά για τον Πορτογάλο.

Για αυτόν τον λόγο, η τουρκική ομάδα εξετάζει παρασκηνιακά αν μπορεί να προκύψει κάποια πρόταση από Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι ή κάποια άλλη χώρα της περιοχής.

Από την Πορτογαλία έχουν υπάρξει ομάδες που ρώτησαν για την κατάστασή του μέσω μάνατζερ, όμως το κασέ του, που βρίσκεται κοντά στα 2,5 εκατομμύρια, αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. Έτσι, εκτός από τους μεγάλους συλλόγους, δύσκολα θα βρεθεί πορτογαλική ομάδα που να μπορεί να καλύψει αυτό το ποσό».

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