Ντόρτμουντ: Η απίστευτη ατάκα του Κόβατς στον Κωνσταντέλια - Η «θερμή» αγκαλιά με τον Καρέτσα (vid)

Ξεχωριστό ήταν το σημερινό (21/8) πρόγραμμα για τη Ντόρτμουντ, καθώς ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο προπονητικό κέντρο της νέας του ομάδας και γνώρισε από κοντά το νέο του ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός είχε την πρώτη του συνομιλία με τον Νίκο Κόβατς, με τον τεχνικό των Βεστφαλών να επιχειρεί να πει το πλήρες όνομα του Έλληνα άσου. Η προσπάθεια, πάντως, δεν είχε την αναμενόμενη επιτυχία, με τον Κωνσταντέλια να δίνει αμέσως τη λύση: «Πείτε με Ντέλια», του απάντησε χαμογελώντας.

Από τις πιο όμορφες στιγμές της πρώτης του ημέρας στη Γερμανία ήταν η συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές συναντήθηκαν και αγκαλιάστηκαν, με τον νεαρό άσο να δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος που θα μοιράζεται πλέον τα αποδυτήρια της Ντόρτμουντ με τον Κωνσταντέλια.