Ταϊρί: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

Ο Μπραν Ταϊρί μίλησε για την νέα σεζόν του ΠΑΟΚ και δεν έκρυψε την αισιοδοξία του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σεζόν που έρχεται. Έχουμε ένα πολύ ταλαντούχο ρόστερ, νέα και σημαντικά κομμάτια, νέο σταφ. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στην ομάδα και αυτό που είναι στο χέρι μας είναι να δουλέψουμε κάθε μέρα για να φτιάξουμε τη σωστή χημεία και να φέρουμε νίκες, ώστε να δώσουμε χαρά στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη διαφορά που υπάρχει για μένα είναι η καθημερινή πρόκληση που βάζει ο κόουτς και τα υψηλά στάνταρ που έχει, ώστε να ανταποκριθούμε και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα».