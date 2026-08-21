Παναιτωλικός: Ανακοίνωσαν Μεχία οι Αγρινιώτες

Ο Παναιτωλικός ενίσχυσε την επιθετική του γραμμή με την απόκτηση του Ματέο Μεχία, ο οποίος θα αγωνιστεί στο Αγρίνιο με τη μορφή δανεισμού από την Μπούργος. Η συμφωνία των δύο πλευρών προβλέπει, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, και οψιόν αγοράς για τον 23χρονο Κολομβιανό επιθετικό.

Ο Μεχία έρχεται στον Παναιτωλικό έχοντας αγωνιστεί την περασμένη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας με τη φανέλα της Μπούργος, καταγράφοντας 23 συμμετοχές και τρία γκολ. Πλέον, ο νεαρός φορ ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα της καριέρας του, με στόχο να προσφέρει περισσότερες λύσεις στην επίθεση της ομάδας του Αγρινίου.

Η ανακοίνωση

Ο Ματέο Μεχία (Mateo Mejia) αποκτήθηκε από την ομάδα μας με δανεισμό για ένα χρόνο από τη Burgos CF. Η καταγωγή του είναι από την Κολομβία και γεννήθηκε στην Ισπανία στις 31.03.2003.

Από τη Σαραγόσα, όπου έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα, μεταγράφηκε στη Manchester United το 2019 και αγωνίστηκε στις ομάδες U18, U21, U23. Ακολούθησε η επιστροφή του στην Ισπανία για τη Seville ενώ από το περασμένο καλοκαίρι αγωνίστηκε στη Burgos.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!