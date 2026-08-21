Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα

Ποδοσφαιρική δράση σε Ελλάδα, Αγγλία, Ιταλία και Γαλλία στα καταστήματα Allwyn

Πρεμιέρα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το Πάμε Στοίχημα
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Η έναρξη των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων αυτή την εβδομάδα ανεβάζει το ενδιαφέρον των φιλάθλων, με το Πάμε Στοίχημα να προσφέρει πλήθος επιλογών για τις αναμετρήσεις της Super League, της Premier League, της Serie A και της Ligue 1 στα καταστήματα Allwyn.

Στη Super League, το Σάββατο 22 Αυγούστου η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ηρακλή στην Allwyn Arena (20:00) και ο Ολυμπιακός τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:30). Την Κυριακή 23 Αυγούστου, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Λεβαδειακό στην Τούμπα (21:00).

Στην Premier League, η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου με την αναμέτρηση Άρσεναλ - Κόβεντρι (22:00). Την Κυριακή ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Μάντσεστερ Σίτι - Μπόρνμουθ (16:00) και Νιουκάστλ - Λίβερπουλ (18:30).

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και η πρεμιέρα της Serie A. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, η πρωταθλήτρια Ίντερ υποδέχεται τη Μόντσα (19:30), ενώ η Νάπολι δοκιμάζεται στην έδρα της Τζένοα (21:45). Την Κυριακή 23 Αυγούστου, η Γιουβέντους αντιμετωπίζει τη Φροζινόνε (19:30), ενώ η αναμέτρηση Τορίνο - Μίλαν ολοκληρώνει το πρόγραμμα της ημέρας (21:45).

Στη Ligue 1, η Μαρσέιγ φιλοξενεί το Στρασβούργο την Παρασκευή 21 Αυγούστου (21:45), ενώ την Κυριακή διεξάγονται οι αναμετρήσεις Χάβρη - Μονακό (18:15) και Παρί Σεν Ζερμέν - Ρεν (21:45), που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του γαλλικού πρωταθλήματος.

Πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρεται πλήθος στοιχηματικών επιλογών από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τις μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της εβδομάδας, μεταξύ των οποίων:

  • Νικητής Διοργάνωσης
  • Πρώτος σκόρερ
  • Να τερματίσει στους 2 πρώτους (περιλαμβάνονται τα playoffs)
  • Να τερματίσει στους 4 πρώτους (κανονική περίοδος)
  • Να τερματίσει στους 2 τελευταίους (περιλαμβάνονται τα playouts)
  • Αήττητος στην κανονική διάρκεια
  • Αήττητος στους εντός έδρας αγώνες στην κανονική διάρκεια

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει στους αγώνες των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων τις προωθητικές ενέργειες«Στο Παρά 1»*, «Βet Builder Βοοst»* και «ΒetLock»*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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