«Απόλυτη κυριαρχία»: Ο Παυλίδης κάνει την Ευρώπη να παραμιλάει

Το ελληνικό ποδόσφαιρο στα καλύτερά του στα γήπεδα της Ευρώπης. Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ οργιάζει, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τη Ντόρτμουντ, εντυπωσιάζει, στη Γερμανία κινούνται σε ρυθμούς Κωνσταντέλια, ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε με... φόρα και ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει βαλθεί να… τρελάνει όλο τον κόσμο.

Ο Έλληνας σέντερ φορ έχει προλάβει να δείξει από πολύ νωρίς τις διαθέσεις του για την νέα σεζόν, πραγματοποιώντας το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει «σπάσει» όλα τα κοντέρ αφού μετράει σε μόλις 6 παιχνίδια 10 γκολ, κάνοντας πλάκα στις αντίπαλες άμυνες.

Συγκεκριμένα, στο χθεσινό παιχνίδι της Μπενφίκα με την Άαρχους όπου οι Πορτογάλοι επικράτησαν με 3-1 ο Παυλίδης σκόραρε το τρίτο γκολ των «Αετών», έφτασε στα 10 και όπως είναι φυσιολογικό έγινε πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο της «A BOLA».

«Απόλυτη κυριαρχία» ήταν ο τίτλος, με τους Πορτογάλους να αποθεώνουν τον Έλληνα στράικερ.