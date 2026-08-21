· Άρσεναλ · Μπενφίκα · Μπορούσια Ντόρτμουντ · Σπόρτινγκ Λισαβόνας

«Απόλυτη κυριαρχία»: Ο Παυλίδης κάνει την Ευρώπη να παραμιλάει

Ο Έλληνας σέντερ φορ συνεχίζεθι να βρίσκει δίχτυα με αμείωτο ρυθμό και η A BOLA τον έχει και πάλι πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδό της.

«Απόλυτη κυριαρχία»: Ο Παυλίδης κάνει την Ευρώπη να παραμιλάει
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ελληνικό ποδόσφαιρο στα καλύτερά του στα γήπεδα της Ευρώπης. Ο Χρήστος Τζόλης με τη φανέλα της Άρσεναλ οργιάζει, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τη Ντόρτμουντ, εντυπωσιάζει, στη Γερμανία κινούνται σε ρυθμούς Κωνσταντέλια, ο Φώτης Ιωαννίδης επέστρεψε με... φόρα και ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει βαλθεί να… τρελάνει όλο τον κόσμο.

Ο Έλληνας σέντερ φορ έχει προλάβει να δείξει από πολύ νωρίς τις διαθέσεις του για την νέα σεζόν, πραγματοποιώντας το καλύτερο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει «σπάσει» όλα τα κοντέρ αφού μετράει σε μόλις 6 παιχνίδια 10 γκολ, κάνοντας πλάκα στις αντίπαλες άμυνες.

Συγκεκριμένα, στο χθεσινό παιχνίδι της Μπενφίκα με την Άαρχους όπου οι Πορτογάλοι επικράτησαν με 3-1 ο Παυλίδης σκόραρε το τρίτο γκολ των «Αετών», έφτασε στα 10 και όπως είναι φυσιολογικό έγινε πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο της «A BOLA».

«Απόλυτη κυριαρχία» ήταν ο τίτλος, με τους Πορτογάλους να αποθεώνουν τον Έλληνα στράικερ.

1787297944943-206464206-pavlidisabola-full.jpg

COMMENTS
LATEST NEWS
13:52 GREEK BASKET LEAGUE

Ταϊρί: «Να δώσουμε χαρά στον κόσμο του ΠΑΟΚ»

13:47 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας: Με 1.600 οπαδούς στη ρεβάνς

13:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπεσίκτας: Οι Τούρκοι έχουν βάλει πωλητήριο στον Ζοάο Μάριο

13:33 EUROLEAGUE

Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι για Ουόκαπ - Την κοινοποίησε και στη Euroleague

13:17 GREEK BASKET LEAGUE

Τρινκιέρι για μεταγραφή: «Έχουμε ακριβώς ότι χρειαζόμαστε»

13:10 ΣΠΟΡ

Εμμανουήλ Καραλής: Έτσι είδε το άλμα στα 6,16μ. ο προπονητής του Μανόλο (vids)

13:04 MUNDOBASKET

Στην τελική δωδεκάδα των ΗΠΑ Τζέιμς και Νάναλι - Ντεμπούτο για Μπλοσομγκέιμ

13:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Τότε φτάνει Αθήνα ο Γκονζάλες

12:42 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσαν Μεχία οι Αγρινιώτες

12:37 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Δυσαρέσκεια για την έλλειψη σεβασμού από την UEFA»

12:15 OPINION

Ο Παναθηναϊκός ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ να αποκλειστεί απ’ αυτούς!

12:10 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οι ατάκες Μεντιλίμπαρ για συνάντηση με Μαρινάκη και σχεδιασμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας