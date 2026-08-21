Καλαϊτζάκης: «Θέλουμε δύο νίκες πάση θυσία»

Η Εθνική Ανδρών έχει μπροστά της μια διπλή πρόκληση, αντιμετωπίζοντας την Ουκρανία (28/8) και την Ισπανία (31/8), σε Ρίγα και T-Center Athens αντίστοιχα και θέλει το απόλυτο για να μπει και πάλι σε τροχιά πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 που διεξάγεται στο Κατάρ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του και ετοιμάζεται για τα δύο φιλικά που έχει να δώσει, κόντρα σε Πολωνία και Κύπρο, με τον Βασίλη Σπανούλη να προσπαθεί αν βγάλει τα συμπεράσματά του για την κατάσταση των διεθνών.

«Κάθε αρχή είναι και δύσκολη, πρέπει να πάρουμε και τα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα φιλικά θα μας βοηθήσουν, καθώς προηγουμένως δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα πριν από τα επίσημα, ενώ είναι σημαντικό και το ότι ξεκινήσαμε λίγο νωρίτερα την προετοιμασία. Εχουμε κι ένα πιο γεμάτο ρόστερ σε σύγκριση με τα προηγούμενα ματς, επομένως όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μας βοηθήσουν για δύο ματς, που πρέπει να πάρουμε πάση θυσία» ανέφερε ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και πρόσθεσε: «κάθε παίκτης χτίζει από μόνος του, την αυτοπεποίθησή του, μέσα από την καθημερινότητα και τις προπονήσεις. Εχουμε όλοι έναν κοινό στόχο, να κερδίζουμε τα δύο παιχνίδια, πρώτα με την Ουκρανία, μια πολύ καλή ομάδα, ταλαντούχα και σκληρή στις δύο πλευρές του παρκέ. Πρέπει να ματσάρουμε το ρυθμό τους, να παίξουμε πιο σκληρά, κάτι που πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ μας ξεχώρισε και μας έφερε το μετάλλιο. Μπορεί να μην είναι μαζί μας ο Γιάννης και ο Σλούκας, όμως είμαστε εμείς εδώ και θα δώσουμε τα πάντα, η δύναμή μας είναι το πόσο σκληρά θα παίξουμε και το πόσο συμπαγείς θα είμαστε στην άμυνα, για να πάρουμε δύο ματς, που είναι τα μέτρα μας».

«Μέσα από την σκληράδα μας στην άμυνα θα τα καταφέρουμε»

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει δώσει τα δικά του συνθήματα για την πρόκριση και το ίδιο κάνει και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. «Είμαστε με τον κόουτς μαζί εδώ και τρία χρόνια, γνωρίζω προσωπικά, όπως και ο κάθε παίκτης, το τι ζητά από εμάς. Το να είμαστε συμπαγείς στην άμυνα είναι αυτό, που μας προστάζει η περίσταση, στην επίθεση θεωρώ ότι θα βρούμε τρόπο μέσα από την χημεία μας και θεωρώ, ότι με σκληράδα στην άμυνα και τρέχοντας στην επίθεση, θα τα καταφέρουμε» κατέληξε ο διεθνής παίκτης του Παναθηναϊκού.