· ΠΑΟΚ · Τορίνο

ΠΑΟΚ: Στο προσκήνιο ο Σάντρο Κουλένοβιτς - Επαφές με την Τορίνο για δανεισμό

Ο 26χρονος Κροάτης επιθετικός, που αποκτήθηκε πρόσφατα από την Τορίνο, βρίσκεται στη λίστα του Δικεφάλου για την ενίσχυση της γραμμής κρούσης.

ΠΑΟΚ: Στο προσκήνιο ο Σάντρο Κουλένοβιτς - Επαφές με την Τορίνο για δανεισμό
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση ενός ακόμη επιθετικού, που θα πλαισιώσει την τριάδα των κεντρικών φορ μαζί με τους Μύθου και Εντιαγέ, με τον τελευταίο μάλιστα να πραγματοποιεί χθες το ντεμπούτο του στην Τούμπα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα για τη συγκεκριμένη θέση και την Παρασκευή (21/08) ο Νικολό Σίρα έφερε στο προσκήνιο μία ακόμη περίπτωση.

Πρόκειται για τον 26χρονο Σάντρο Κουλένοβιτς, ο οποίος μετακόμισε στην Τορίνο το φετινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ΠΑΟΚ και Τορίνο έχουν ανοίξει συζητήσεις για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με τους «ασπρόμαυρους» να εξετάζουν την περίπτωσή του μαζί με οψιόν αγοράς.

Η ιταλική ομάδα είχε δαπανήσει στις αρχές του καλοκαιριού 3 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Κροάτη επιθετικό. Ωστόσο, η Τορίνο διαθέτει αρκετές επιλογές για τη γραμμή κρούσης, καθώς στο ρόστερ της βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Ζαπάτα και Άνταμς.

Ο Κουλένοβιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Σε ηλικία 17-18 ετών πέρασε από τη Λέγκια Βαρσοβίας και την Κ19 της Γιουβέντους, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της ομάδας που τον ανέδειξε.

Στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός σε Ριέκα και Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μετακόμισε στην Τορίνο αρχικά με τη μορφή δανεισμού, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του με κανονική μεταγραφή.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:29 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Ανατροπή και… φιάσκο στη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα

10:12 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στις 6 το πρωί στο Telekom Center Athens ο Χέις-Ντέιβις για προπόνηση

10:01 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Τέλος και επίσημα ο Γερεμέγεφ - Ανακοινώθηκε από την Περσίγια

09:44 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στο προσκήνιο ο Σάντρο Κουλένοβιτς - Επαφές με την Τορίνο για δανεισμό

09:30 OPINION

Ο Τετέι έβαλε φωτιά και μετά ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε!

09:16 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Υποδέχεται Γκονζάλες, πιέζει για Βάργκας και πλησιάζει σε Μέλε

08:58 ΣΠΟΡ

Λευτέρης Πετρούνιας: Για το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό - Πού θα δείτε τον τελικό του Ζάγκρεμπ

08:45 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Αντικανονικά και τα δύο γκολ της Χράντετς - Οι φάσεις που διαμαρτύρονται οι «πράσινοι»

08:31 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/08) - «Αυτοχειρία» και «Ψηλορείτης»

08:15 CONFERENCE LEAGUE

Σε Νορβηγία και Τσεχία κρίνονται πολλά για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ελληνικό ποδόσφαιρο

07:34 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχαιρέτησε τον Αλμάνσα που συνεχίζει στο NCAA

02:17 ΣΠΟΡ

Με wildcard στο Open του Γουίνστον-Σάλεμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας