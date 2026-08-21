ΠΑΟΚ: Στο προσκήνιο ο Σάντρο Κουλένοβιτς - Επαφές με την Τορίνο για δανεισμό

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την αναζήτηση ενός ακόμη επιθετικού, που θα πλαισιώσει την τριάδα των κεντρικών φορ μαζί με τους Μύθου και Εντιαγέ, με τον τελευταίο μάλιστα να πραγματοποιεί χθες το ντεμπούτο του στην Τούμπα.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα για τη συγκεκριμένη θέση και την Παρασκευή (21/08) ο Νικολό Σίρα έφερε στο προσκήνιο μία ακόμη περίπτωση.

Πρόκειται για τον 26χρονο Σάντρο Κουλένοβιτς, ο οποίος μετακόμισε στην Τορίνο το φετινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ΠΑΟΚ και Τορίνο έχουν ανοίξει συζητήσεις για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με τους «ασπρόμαυρους» να εξετάζουν την περίπτωσή του μαζί με οψιόν αγοράς.

Η ιταλική ομάδα είχε δαπανήσει στις αρχές του καλοκαιριού 3 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Κροάτη επιθετικό. Ωστόσο, η Τορίνο διαθέτει αρκετές επιλογές για τη γραμμή κρούσης, καθώς στο ρόστερ της βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Ζαπάτα και Άνταμς.

Ο Κουλένοβιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή στις ακαδημίες της Ντιναμό Ζάγκρεμπ. Σε ηλικία 17-18 ετών πέρασε από τη Λέγκια Βαρσοβίας και την Κ19 της Γιουβέντους, πριν επιστρέψει στην πατρίδα του για λογαριασμό της ομάδας που τον ανέδειξε.

Στη συνέχεια παραχωρήθηκε ως δανεικός σε Ριέκα και Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 μετακόμισε στην Τορίνο αρχικά με τη μορφή δανεισμού, ενώ πριν από λίγες εβδομάδες η ιταλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του με κανονική μεταγραφή.