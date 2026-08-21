Με wildcard στο Open του Γουίνστον-Σάλεμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Στο τουρνουά του Γουίνστον-Σάλεμ θα δώσει το «παρών» ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοργανώτρια αρχή, χρησιμοποιώντας το 250αρι της Βόρειας Καρολίνας ως την τελική του πρόβα ενόψει του US Open.

Ο 28χρονος Έλληνας γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό στον 2ο γύρο του Cincinnati Masters από τον Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ με 2-0 σετ (6-3, 7-5) στην τελευταία του χρονικά συμμετοχή.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί το διάστημα 23-29 Αυγούστου στις ΗΠΑ, προσφέροντας στον Τσιτσιπά την ευκαιρία να βρει τον απαιτούμενο αγωνιστικό ρυθμό πριν από το τελευταίο Grand Slam της σεζόν.