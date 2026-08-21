Νίστρουπ: «Δικό μας το λάθος, απαράδεκτο το δεύτερο γκολ – Πάμε για τη νίκη στην Τσεχία»
Όσα δήλωσε ο προπονητής του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League.
Έντονα προβληματισμένος από την τροπή που πήρε το παιχνίδι απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.
Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης που οδήγησε στην ισοφάριση (2-2), ξεκαθαρίζοντας πως η πρόκριση περνάει αποκλειστικά από το χέρι των «πρασίνων» στη ρεβάνς της Τσεχίας.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:
Για τα αίτια της ισοπαλίας: «Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμάς. Παρότι είχαμε τα ηνία του αγώνα, μπήκαμε δυνατά και βγάλαμε ενέργεια, μας έλειψε η ωριμότητα, η ουσία και η σωστή κίνηση στο γήπεδο. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να βρει μεταβάσεις, ενώ ειδικά η φάση του δεύτερου τέρματος είναι απαράδεκτη. Σε στατικές φάσεις δεν νοείται να υπάρχει τέτοια αδράνεια. Εμείς οι ίδιοι αδικήσαμε τους εαυτούς μας απόψε».
Για τη ρεβάνς: «Θα μελετήσουμε τα λάθη μας. Η εξίσωση είναι απλή: πάμε στην Τσεχία μόνο για τη νίκη. Οφείλουμε να εμφανιστούμε με τσαμπουκά, πίστη στις δυνατότητές μας και να αποδείξουμε στο χόρτο ότι είμαστε η ανώτερη ομάδα. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι περίπατος, όμως διαθέτουμε την ποιότητα και πρέπει να τα καταφέρουμε».
Για τον σχηματισμό με δύο επιθετικούς: «Είτε το βαφτίσουμε 4-4-2 είτε αλλιώς, η ουσία δεν αλλάζει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, η παρουσία δύο επιθετικών στην κορυφή εκφράζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά της ομάδας μας».