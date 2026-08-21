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Νίστρουπ: «Δικό μας το λάθος, απαράδεκτο το δεύτερο γκολ – Πάμε για τη νίκη στην Τσεχία»

Όσα δήλωσε ο προπονητής του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ μετά τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Χράντετς Κράλοβε για τα playoffs του Conference League.

Νίστρουπ: «Δικό μας το λάθος, απαράδεκτο το δεύτερο γκολ – Πάμε για τη νίκη στην Τσεχία»
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Έντονα προβληματισμένος από την τροπή που πήρε το παιχνίδι απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε εμφανίστηκε ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης που οδήγησε στην ισοφάριση (2-2), ξεκαθαρίζοντας πως η πρόκριση περνάει αποκλειστικά από το χέρι των «πρασίνων» στη ρεβάνς της Τσεχίας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ:

Για τα αίτια της ισοπαλίας: «Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εμάς. Παρότι είχαμε τα ηνία του αγώνα, μπήκαμε δυνατά και βγάλαμε ενέργεια, μας έλειψε η ωριμότητα, η ουσία και η σωστή κίνηση στο γήπεδο. Επιτρέψαμε στον αντίπαλο να βρει μεταβάσεις, ενώ ειδικά η φάση του δεύτερου τέρματος είναι απαράδεκτη. Σε στατικές φάσεις δεν νοείται να υπάρχει τέτοια αδράνεια. Εμείς οι ίδιοι αδικήσαμε τους εαυτούς μας απόψε».

Για τη ρεβάνς: «Θα μελετήσουμε τα λάθη μας. Η εξίσωση είναι απλή: πάμε στην Τσεχία μόνο για τη νίκη. Οφείλουμε να εμφανιστούμε με τσαμπουκά, πίστη στις δυνατότητές μας και να αποδείξουμε στο χόρτο ότι είμαστε η ανώτερη ομάδα. Ξέρουμε ότι δεν θα είναι περίπατος, όμως διαθέτουμε την ποιότητα και πρέπει να τα καταφέρουμε».

Για τον σχηματισμό με δύο επιθετικούς: «Είτε το βαφτίσουμε 4-4-2 είτε αλλιώς, η ουσία δεν αλλάζει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, η παρουσία δύο επιθετικών στην κορυφή εκφράζει καλύτερα τα χαρακτηριστικά της ομάδας μας».

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