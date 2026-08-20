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Κόντης: «Θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές - Πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε» (vid)

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη μετά τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Κόντης: «Θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές - Πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε» (vid)
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Στη σημασία της μεγάλης νίκης του ΟΦΗ με 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αλλά και στην ανάγκη να παραμείνουν όλοι συγκεντρωμένοι ενόψει της ρεβάνς, στάθηκε ο Χρήστος Κόντης μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του κατά τη διάρκεια του αγώνα, στην ποιότητα του αντιπάλου, αλλά και στο εξαιρετικό κλίμα που υπάρχει στα «ασπρόμαυρα» αποδυτήρια, ξεκαθαρίζοντας πως παρά το 3-0 η υπόθεση πρόκριση δεν έχει τελειώσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χρήστος Κόντης

«Ένα πολύ ωραίο καθαρό σκορ, ένα παιχνίδι θεωρώ πολύ δύσκολο με μία πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε πολλές στιγμές του παιχνιδιού, ήμασταν καλοί σε δικές μας στιγμές, βάλαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο γρήγορα. Έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό, την πίεση, είχαν κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες, στο τέλος το 3-0 έδωσε μία ωραία νότα στο παιχνίδι.

Αυτό που είπα πριν το παιχνίδι στα παιδιά είναι πως είναι ένα πολύ ωραίο γκρουπ. Όλοι τον αγκαλιάζουν και τους νέους, όλοι παίζουν δεν παίζουν νιώθουν το ίδιο, προφανώς όλοι θέλουν να παίξουν αλλά θεωρώ το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά να μπουν γρήγορα στην ομάδα. Έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού που βοηθάει το παιχνίδι μας και αυτό που κάνουμε πιστεύουν τα παιδιά σε αυτό και όλο αυτό δημιουργεί αυτήν την ατμόσφαιρα και αυτά τα αποτελέσματα.

Προφανώς θέλουμε να ζήσουμε τέτοιες στιγμές όπως και η σημερινή. Είναι το πρώτο ημίχρονο σε αυτή τη δυάδα αγώνων, είναι μία έμπειρη και καλή ομάδα. Θα πρέπει να πάμε στη Σόφια και να υποφέρουμε, να αντέξουμε, να κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε και θέλω να πιστεύω πως αν δείξουμε την ίδια πυγμή σαν ομάδα να πετύχουμε κάτι καλό».

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