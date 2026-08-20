ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Σόου Φούντα και Ντίκμαν και... αγκαλιά με το Europa League (vids)

Το Παγκρήτιο έβαλε τα... καλά του και υποδέχθηκε έπειτα από πέντε χρόνια ευρωπαϊκό αγώνα του ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και να παίρνουν μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase του Europa League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ταξιάρχης Φούντας που πέτυχε τα δύο πρώτα τέρματα των Ομιλητών. Αρχικά άνοιξε το σκορ στο 19' με ωραίο σουτ, ενώ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 51' διαμόρφωσε το 2-0, με τον Ντίκμαν στο 90'+4' να... βάζει το κερασάκι στην τούρτα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι από το 80' και μετά έπαιξαν με δέκα ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Μπραχίμι για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα πάει στη Βουλγαρία την επόμενη εβδομάδα (27/8, 21:00), προκειμένου να «κλειδώσει» τη συμμετοχή της στον ενιαίο όμιλο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Φούντας έβαλε... φωτιά στο Παγκρήτιο

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση και μόλις στο 6ο λεπτό δημιούργησε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Ο Αθανασίου έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα, με τον Αϊτόρ να φεύγει στον χώρο και να μπαίνει στην περιοχή από διαγώνια θέση. Ο Ισπανός δεν επέλεξε να εκτελέσει, επιχειρώντας να βρει τον Αποστολάκη, ωστόσο η μεταβίβασή του δεν ήταν καλή και η φάση χάθηκε.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας απάντησε στο 16’, όταν ο Γοδόι επιχείρησε δύσκολο γυριστό σουτ, με τον Χριστογεώργο να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία.

Τρία λεπτά αργότερα, όμως, ο ΟΦΗ πήρε το προβάδισμα. Ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα από την αριστερή πλευρά, η μπάλα βρήκε στο χέρι αμυντικού της ΤΣΣΚΑ και κατέληξε στον Φούντα, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στο 29’ οι Βούλγαροι είχαν μία υποψία ευκαιρίας με τον Ετό να επιχειρεί ένα πολύ μακρινό σουτ από τη γραμμή του πλαγίου, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά. Ένα λεπτό αργότερα, ο Γοδόι βγήκε στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, αλλά υπό την πίεση του Σιέλη δεν κατάφερε να τελειώσει σωστά τη φάση, πλασάροντας άουτ.

Η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να απειλήσει ξανά στο 38’, όταν έφυγε στην αντεπίθεση μετά από κόρνερ του ΟΦΗ. Ο Σένσι βρέθηκε με χώρο και χρόνο για να εκτελέσει, όμως έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Χριστογεώργου.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο τερματοφύλακας των Κρητικών χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή απόκρουση στην καρφωτή κεφαλιά του Πίττα και διατηρώντας το προβάδισμα του ΟΦΗ.

Ονειρικό ημίχρονο από τους Κρητικούς

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος να «κλειδώσει» το προβάδισμά του και στο 48’ διαμαρτυρήθηκε έντονα για χέρι του Παστόρ μέσα στην περιοχή. Η φάση ελέγχθηκε από το VAR και, μετά την παρέμβασή του, ο διαιτητής υπέδειξε την άσπρη βούλα.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φούντας, ο οποίος στο 51’ νίκησε με δυνατή προσπάθεια τον τερματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και έγραψε το 2-0, διπλασιάζοντας τόσο τα προσωπικά του τέρματα όσο και το προβάδισμα των Κρητικών.

Η απάντηση των Βούλγαρων ήταν άμεση, με τον Χριστογεώργο να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση στο 55’ στο σουτ του Σένσι. Τρία λεπτά αργότερα, ο ΟΦΗ γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς ο Μπουχαλάκης δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Ίτου σημάδεψε το δοκάρι, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας συνέχισε να πιέζει και στο 59’ είχε ακόμη μία σημαντική στιγμή. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ και την άστοχη έξοδο του Χριστογεώργου, ο Ιβάνοφ πήρε την κεφαλιά, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 62’, ο Γοδόι δοκίμασε ένα μακρινό σουτ, με τον πορτιέρε των Κρητικών να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης, ο ΟΦΗ έδειξε σημάδια κόπωσης και δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του, επιτρέποντας στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας να έχει μεγαλύτερη κατοχή και κυκλοφορία.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο 81’, όταν οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες. Μετά από παρέμβαση του VAR, ο Μπραχίμι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Αϊτόρ.

Ο ΟΦΗ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 86’ έφτασε δύο φορές κοντά σε τρίτο γκολ. Αρχικά, ο Αποστολάκης έδωσε με όμορφο τακουνάκι στον Αϊτόρ, ο οποίος σούταρε, όμως ο τερματοφύλακας της ΤΣΣΚΑ Σόφιας απομάκρυνε με εντυπωσιακή επέμβαση. Λίγο αργότερα, ο Αποστολάκης επιχείρησε πλασέ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά οριακά πάνω από την εστία.

Στο 90'+1' ο Αθανασίου έκανε ωραία πάσα στον Ισέκα, ο οποίος από πλεονεκτική θέση δεν κατάφερε να σκοράρει κι έστειλε την μπάλα άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα ο Νικολάου έκανε υπέροχο συρτό γύρισμα στον Ντίκμαν, ο οποίος με υπέροχο πλασέ στην κίνηση έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Σιέλης, Πούγγουρας, Κωστούλας (86' Νικολάου), Αθανασίου, Μπουχαλάκης (66' Ντίκμαν), Ανδρούτσος (76' Κανελλόπουλος), Αποστολάκης, Αϊτόρ, Φούντας (65' Καραχάλιος), Νους (76' Ισέκα).

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Παστόρ (57' Μπραχίμι), Ιβάνοφ, Ροντρίγκες, Γιορντάνοφ (75' Περέιρα), Γκμπάμιν, Σένσι, Εμπόνγκ, Πίττας, Ετό (57' Ίτου), Γοδόι (64' Σβαρτς).