Παναθηναϊκός: Η «ψυχρολουσία» από την Χράντετς Κράλοβε έφερε αποδοκιμασίες στο ΟΑΚΑ

Ένα φινάλε που άφησε πικρία και έντονη απογοήτευση έζησε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν με ισχυρό προβάδισμα, όμως μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τους Τσέχους να επιστρέφουν στο παιχνίδι και να φεύγουν από το ΟΑΚΑ με το 2-2.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για το «τριφύλλι» ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ και έδωσε στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων. Όλα έδειχναν πως ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στη ρεβάνς έχοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα στα χέρια του.

Ωστόσο, η εξέλιξη των τελευταίων λεπτών ανέτρεψε πλήρως την εικόνα. Ο Ουμάρ μείωσε στο 89ο λεπτό, ενώ στις καθυστερήσεις, στο 90+6', βρήκε ξανά δίχτυα και «πάγωσε» το ΟΑΚΑ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η απώλεια μιας νίκης που έμοιαζε δεδομένη προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στην εξέδρα. Μετά το τελευταίο σφύριγμα ακούστηκαν αποδοκιμασίες από μερίδα των φιλάθλων, οι οποίοι εξέφρασαν με αυτόν τον τρόπο την απογοήτευσή τους για την κατάρρευση της ομάδας στο φινάλε.