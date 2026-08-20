Η Σερβία επικράτησε της Γαλλίας σε φιλική ματσάρα - Τι έκαναν οι Φρανσίσκο, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ

Σε ένα συναρπαστικό φιλικό τεστ στο κατάμεστο Βελιγράδι, η Σερβία επικράτησε της Γαλλίας με 90-87, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νίκολα Γιόκιτς, την ώρα που οι παίκτες τόσο του Παναθηναϊκού AKTOR όσο και του Ολυμπιακού είχαν τη δική τους ξεχωριστή παρουσία στο παρκέ της «Beogradska Arena».

Ο «αστέρας» των Ντένβερ Νάγκετς έκανε κυριολεκτικά τα πάντα στο γήπεδο, αγγίζοντας το triple double και τελειώνοντας το παιχνίδι με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα, την ίδια ώρα που ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα «κόλλησε» στους 10 πόντους, έχοντας ταυτόχρονα και 6 λάθη.

Εξαιρετικά αποτελεσματικός και κομβικός για τη νίκη της εθνικής του ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο σέντερ του Ολυμπιακού είχε σε 17 λεπτά παρουσίας του στο παρκέ 15 πόντους (5/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος και 19 PIR.

Από την πλευρά του ο νέος γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Σιλβέν Φρανσίσκο ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 13 πόντους (1/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5/6 βολές), 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη και 13 PIR.

Σε ρηχά νερά κινήθηκε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος σε 26 λεπτά είχε 5 πόντους (1/3 δίποντα, 1/5 τρίποντα), 1 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος και -3 στην αξιολόγηση.

Για τα προκριματικά του World Cup 2027 η Σερβία φιλοξενεί την Ισλανδία (28/8, 21:00) και ακολούθως δοκιμάζεται στο Πέζαρο με την Ιταλία (31/8, 20:30). Από την πλευρά της, η Γαλλία υποδέχεται τη Σλοβενία (27/8, 21:30) και ταξιδεύει στη Σουηδία (30/8, 18:30).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-19, 46-45, 72-62, 90-87.