Τετέι: «Να πάμε να πάρουμε τη νίκη στην Τσεχία»

Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε να προηγείται με 2-0 ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου τα έκανε... θάλασσα, με τη Χράντετς Κράλοβε να πετυχαίνει δύο τέρματα, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια ενόψει της ρεβάνς στην Τσεχία (27/08, 20:00).

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα με δύο γκολ, Ανδρέας Τετέι στάθηκε στο τι πρέπει να βελτιώσει ο Παναθηναϊκός στον επαναληπτικό, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του κατάσταση μετά το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες ημέρες.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Τετέι:

«Είναι ένα μάθημα για μας το ματς. Ένα παιχνίδι δεν τελειώνει πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη. Ανακουφιστήκαμε όταν προηγηθήκαμε με 2-0 και ρίξαμε λίγο την ένταση, ενώ έπρεπε να την ανεβάσουμε. Σίγουρα τώρα πρέπει να πάμε να πάρουμε τη νίκη στην Τσεχία.

Δεν είναι ώρα να αναλύσουμε τι έγινε, θα το συζητήσουμε αύριο στην προπόνηση. Για μένα ήταν μια δύσκολη περίοδος γιατί έπαιζα με μια ίωση, είχα μείνει πολύ πίσω, ήμουν στο νοσοκομείο αρκετές μέρες, αλλά επέστρεψα.

Φάνηκε ότι δεν μπορούσα να μείνω ως το τέλος του αγώνα, αλλά ό,τι μπορούσα έκανα. Πρέπει να κρατήσουμε το θετικό, μέχρι να δεχτούμε γκολ ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Πάμε εκεί να τα καταφέρουμε».