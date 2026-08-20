Χατζηδιάκος: «Υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιωθούν, να καλύψουμε το κενό του Κωνσταντέλια»

Παρότι έχασε πολλές ευκαιρίες, ο ΠΑΟΚ περιορίστηκε στο 1-1 κόντρα στη Μπραν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Conference League και έτσι η πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης θα κριθεί σε μία εβδομάδα από τώρα στη Νορβηγία (27/08, 20:00).

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Παντελής Χατζηδιάκος αναφέρθηκε στο κενό που άφησε η αποχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια για τη Ντόρτμουντ, ενώ παράλληλα τόνισε στη σημαντικότητα του επαναληπτικού στο Μπέργκεν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα στόπερ:

Για τη ρεβάνς: «Είναι όλα ανοιχτά για το δεύτερο παιχνίδι. Είναι μια δύσκολη έδρα, έχω ξαναπαίξει εκεί και την γνωρίζω. Κρατάμε τα θετικά αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν μετράει ο τρόπος, μετράει να βρεθούμε στην League Phase. Η ομάδα είναι έμπειρη και γνωρίζει ότι κάποια παιχνίδια μέσα στη σεζόν θα είναι πιο βαριά από τα άλλα, είναι ζωής ή θανάτου. Το παιχνίδι της Πέμπτης είναι ένα τέτοιο».

Για τη μεταγραφή Κωνσταντέλια: «Γνωρίζουμε την κατάσταση, είναι σημαντικό ο κόσμος να είναι δίπλα μας. Έφυγε ένας παίκτης που ήταν για χρόνια στην ομάδα, τον αγαπήσαμε και τον ξέρω από την Εθνική. Πρέπει να καλύψουμε το κενό του, όσο δύσκολο και αν είναι».

Για την αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ: «Πρέπει να βελτιωθούμε. Η αμυντική λειτουργία είναι ομαδική, όπως αντίστοιχα και η επιθετική. Είναι λογικό ο κόσμος να ρίχνει την ευθύνη στους κεντρικούς αμυντικούς, αλλά πρέπει να γίνει μια ομαδική βελτίωση».