Europa & Conference League: Πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα ο Παυλίδης - Τα αποτελέσματα

Η Μπενφίκα επιβλήθηκε με 3-1 της Άαρχους στο «Ντα Λουζ» και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στη League Phase. Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «αετούς» ήταν ξανά ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι και το μετέτρεψε σε γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και φτάνοντας τα 10 τέρματα στη σεζόν πριν καν βγει ο Αύγουστος.

Θετικό αποτέλεσμα στη Ρουμανία απέσπασε η Αραράτ, μένοντας στο 1-1 με την Κραϊόβα. Το σκορ για τους Αρμένιους άνοιξε ο Έλληνας αμυντικός Αλέξανδρος Μαλής, διατηρώντας ορθάνοιχτη την υπόθεση πρόκριση ενόψει του δεύτερου αγώνα.

Με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς με την Καϊράτ, επικρατώντας με 3-0 στο Αλμάτι. Το παιχνίδι στο Καζακστάν «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο με το αυτογκόλ του Οκσάνεν στο 3' και τα τέρματα των Άμπρος (24') και Σίκαν (45+1') να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Τα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες των playoffs του Europa League:

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 0-3

Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 4-0

Μιάλμπι (Σουηδία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 0-1

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 3-0

Εγκνατία (Αλβανία)-Λίλεστρομ (Νορβηγία) 0-0

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Τουν (Ελβετία) 7-0

Κραϊόβα (Ρουμανία)-Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) 1-1

Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-1

Σεντ Τρούιντεν (Ολλανδία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-0

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 3-0

ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 3-0

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ααρχους (Δανία) 3-1

Τα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες των playoffs του Conference League:

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 0-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Λαρν (Β. Ιρλανδία) 0-2

Μίντιλαντ (Δανία) – Ριέκα (Κροατία) 2-0

Νόρτζελαντ (Δανία) - Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 1-0

Τρόμσο (Νορβηγία) - Μπράιτον (Αγγλία)0-0

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Ρίγα FC (Λετονία) 0-0

ΠΑΟΚ (Ελλάδα) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1

Ντρίτα (Κόσοβο) - Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 2-2

Τβέντε (Ολλανδία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-1

Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) - Μονακό (Μονακό) 2-3

Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Μπόρατς (Βοσνία) 1-3

Σιόν (Ελβετία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4

Αταλάντα (Ιταλία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0

Λουγκάνο (Ελβετία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1

Γάνδη (Βέλγιο) - Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 0-0

Μάδεργουελ (Σκωτία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3

Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 2-2

Χαρτς (Σκωτία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-2

Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-0

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ρακόβ (Πολωνία) 2-2

Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) - Πάφος (Κύπρος) 1-1

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 1-1

Χετάφε (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία) 3-1

Μπράγκα (Πορτογαλία) - Αούστρια Βιέν. (Αυστρία) 2-0