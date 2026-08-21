Europa & Conference League: Πρωταγωνιστής στη νίκη της Μπενφίκα ο Παυλίδης - Τα αποτελέσματα
Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει για 10η φορά φέτος, η Μπενφίκα έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, σε μία βραδιά που είχε επιβλητικές νίκες για Λεχ Πόζναν και Άντερλεχτ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.
Η Μπενφίκα επιβλήθηκε με 3-1 της Άαρχους στο «Ντα Λουζ» και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στη League Phase. Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους «αετούς» ήταν ξανά ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους κέρδισε πέναλτι και το μετέτρεψε σε γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ και φτάνοντας τα 10 τέρματα στη σεζόν πριν καν βγει ο Αύγουστος.
Θετικό αποτέλεσμα στη Ρουμανία απέσπασε η Αραράτ, μένοντας στο 1-1 με την Κραϊόβα. Το σκορ για τους Αρμένιους άνοιξε ο Έλληνας αμυντικός Αλέξανδρος Μαλής, διατηρώντας ορθάνοιχτη την υπόθεση πρόκριση ενόψει του δεύτερου αγώνα.
Με κεκτημένη ταχύτητα από την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ, η Άντερλεχτ μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς με την Καϊράτ, επικρατώντας με 3-0 στο Αλμάτι. Το παιχνίδι στο Καζακστάν «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο με το αυτογκόλ του Οκσάνεν στο 3' και τα τέρματα των Άμπρος (24') και Σίκαν (45+1') να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.
Τα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες των playoffs του Europa League:
Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Αντερλεχτ (Βέλγιο) 0-3
Γιαγκελόνια (Πολωνία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία) 4-0
Μιάλμπι (Σουηδία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) 0-1
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Κάουνο Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 3-0
Εγκνατία (Αλβανία)-Λίλεστρομ (Νορβηγία) 0-0
Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Τουν (Ελβετία) 7-0
Κραϊόβα (Ρουμανία)-Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) 1-1
Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 0-1
Σεντ Τρούιντεν (Ολλανδία)-Ομόνοια (Κύπρος) 1-0
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 3-0
ΟΦΗ (ΕΛΛΑΔΑ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) 3-0
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ααρχους (Δανία) 3-1
Τα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες των playoffs του Conference League:
Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) - Κοπεγχάγη (Δανία) 0-0
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) - Λαρν (Β. Ιρλανδία) 0-2
Μίντιλαντ (Δανία) – Ριέκα (Κροατία) 2-0
Νόρτζελαντ (Δανία) - Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 1-0
Τρόμσο (Νορβηγία) - Μπράιτον (Αγγλία)0-0
Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Ρίγα FC (Λετονία) 0-0
ΠΑΟΚ (Ελλάδα) - Μπραν (Νορβηγία) 1-1
Ντρίτα (Κόσοβο) - Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 2-2
Τβέντε (Ολλανδία) - Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 0-1
Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) - Μονακό (Μονακό) 2-3
Βίκινγκουρ (Ισλανδία) - Μπόρατς (Βοσνία) 1-3
Σιόν (Ελβετία) - Άγιαξ (Ολλανδία) 2-4
Αταλάντα (Ιταλία) - Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 0-0
Λουγκάνο (Ελβετία) - Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1
Γάνδη (Βέλγιο) - Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 0-0
Μάδεργουελ (Σκωτία) - Φράιμπουργκ (Γερμανία) 1-3
Παναθηναϊκός (Ελλάδα) - Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) 2-2
Χαρτς (Σκωτία) - Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 2-2
Ρέιντζερς (Σκωτία) - Γιάμπλονετς (Τσεχία) 1-0
Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ρακόβ (Πολωνία) 2-2
Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) - Πάφος (Κύπρος) 1-1
Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) - Κουόπιο (Φινλανδία) 1-1
Χετάφε (Ισπανία) - Παρτιζάν (Σερβία) 3-1
Μπράγκα (Πορτογαλία) - Αούστρια Βιέν. (Αυστρία) 2-0