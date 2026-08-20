Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ κράτησε κοντά στη δεκάδα την Ελλάδα

Η Ελλάδα παρέμεινε κοντά στην Πολωνία, αλλά τα αποτέλεσμα που ήθελε δεν ήρθαν.

Βαθμολογία UEFA: Ο ΟΦΗ κράτησε κοντά στη δεκάδα την Ελλάδα
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Η Ελλάδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει μια ιδιαίτερα παραγωγική βραδιά στη βαθμολογία της UEFA, καθώς οι τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις έφεραν συνολικά 400 βαθμούς στη χώρα.

Μόνο μία από τις εκπροσώπους της Super League κατάφερε να φύγει με τη νίκη, με αποτέλεσμα η ελληνική συγκομιδή να είναι περιορισμένη.

Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει, έστω και οριακά, την απόσταση που τη χωρίζει από την Τσεχία στη μάχη της ευρωπαϊκής κατάταξης. Η χώρα παραμένει στη 12η θέση, με κάθε ευρωπαϊκό αποτέλεσμα να αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία στη συνέχεια της σεζόν.

Η βαθμολογία

10. Πολωνία 44.725 (4/5) *

11. Τσεχία 44.225 (5/5) *

12. Ελλάδα 42.012 (5/5)

13. Δανία 37.556 (4/4) *

Οι χώρες με αστερίσκο έχουν αγώνες σε εξέλιξη

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