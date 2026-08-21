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Σε Νορβηγία και Τσεχία κρίνονται πολλά για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ελληνικό ποδόσφαιρο

Κομβικής σημασίας να πάρουν τις προκρίσεις Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στη League Phase του Conference League, για να συνεχίσει η χώρα μας με πέντε εκπροσώπους στην Ευρώπη. 

Σε Νορβηγία και Τσεχία κρίνονται πολλά για ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ελληνικό ποδόσφαιρο
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Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα ματς με Χράντετς Κράλοβε και Μπραν, έδειξαν πως είναι ανώτεροι. Έβαλαν τα… χεράκια τους κι έβγαλαν τα ματάκια τους, όμως, παραχωρώντας δύο ισοπαλίες που μετατρέπουν τις ρεβάνς που έχουν να δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα, σε χτυποκάρδια!

Η σημασία είναι τεράστια για «πράσινους» και «ασπρόμαυρους», καθώς παίζουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία σε ένα ματς. Είτε για 90 λεπτά, είτε για 120, είτε στη διαδικασία των πέναλτι αν χρειαστεί. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αν προκριθούν συνεχίζουν στη League Phase, αν δεν τα καταφέρουν, τότε χάνουν μία απ’ τις σημαντικότερες διοργανώσεις και έναν μεγάλο τους στόχο, από τα τέλη του καλοκαιριού.

Αυτό θα φέρει εσωστρέφεια και στους δύο. Ήδη ο ΠΑΟΚ είναι «φορτωμένος» με την υπόθεση Κωνσταντέλια, ενώ ο Παναθηναϊκός στη νέα του προσπάθεια, σαφώς και δε θέλει να αρχίσει με έναν αποκλεισμό από την Ευρώπη. Ο οποίος θα κλονίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Παράλληλα, η Τσεχία είναι η χώρα που «κυνηγά» το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα της Πέμπτης (20/8) δεν βοήθησαν και τόσο τη χώρα μας, καθώς μόνο ο ΟΦΗ νίκησε σε αυτή την εβδομάδα. Οι Κρητικοί έτσι κι αλλιώς θα είναι σε League Phase. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, παίζουν την τύχη τους σε… μια ζαριά.

Αποκλεισμός ενός εκ των δύο ή ακόμη χειρότερα και των δύο, θα είναι τεράστιο πλήγμα για το Ranking της χώρας μας. Κομβικό μοιάζει το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, λόγω της «μάχης» μας να «πιάσουμε» την Τσεχία. Οπότε αν οι «πράσινοι» αφήσουν εκτός έναν εκπρόσωπό της, θα έχουν κάνει σημαντικό βήμα για τη βαθμολογία της χώρας μας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα είναι μεγάλο πισωγύρισμα.

Σε μικρότερο βαθμό, αλλά το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Η Νορβηγία είναι 14η, δύο θέσεις πίσω απ’ την Ελλάδα. Σαφώς θα βοηθήσει σημαντικά η πρόκριση της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

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