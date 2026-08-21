Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/08) - «Αυτοχειρία» και «Ψηλορείτης»

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το… πάρτι που είχε στήσει ο Ανδρέας Τετέι κόντρα στην Χράντετς σε «Αυτοχειρία σε 7 λεπτά», καθώς από δύο κόντρες και αμυντική αφέλεια, οι Τσέχοι έφυγαν με την ισοπαλία 2-2 από το ΟΑΚΑ.

Αντίθετα, ο ΟΦΗ ήταν απολαυστικός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, επικράτησε 3-0 και όπως όλα δείχνουν θα είναι ο «Ψηλορείτης στην Ευρώπη», αφού έχει κάνει αποφασιστικό βήμα για τη League Phase του Europa League.