Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/08) - «Αυτοχειρία» και «Ψηλορείτης»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (21/08).

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (21/08) - «Αυτοχειρία» και «Ψηλορείτης»
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Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το… πάρτι που είχε στήσει ο Ανδρέας Τετέι κόντρα στην Χράντετς σε «Αυτοχειρία σε 7 λεπτά», καθώς από δύο κόντρες και αμυντική αφέλεια, οι Τσέχοι έφυγαν με την ισοπαλία 2-2 από το ΟΑΚΑ.

Αντίθετα, ο ΟΦΗ ήταν απολαυστικός κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο, επικράτησε 3-0 και όπως όλα δείχνουν θα είναι ο «Ψηλορείτης στην Ευρώπη», αφού έχει κάνει αποφασιστικό βήμα για τη League Phase του Europa League.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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