Παναθηναϊκός: Αντικανονικά και τα δύο γκολ της Χράντετς - Οι φάσεις που διαμαρτύρονται οι «πράσινοι»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα δύο τερμάτων που είχε απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, στο πρώτο παιχνίδι των play offs του Conference League, καθώς δέχθηκε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά και είδε το 2-0 να μετατρέπεται σε ισοπαλία.

Οι «πράσινοι», πάντως, έχουν λόγους να διαμαρτύρονται και για τις διαιτητικές αποφάσεις. Πριν από τα δύο γκολ των Τσέχων φαίνεται πως υπάρχουν παραβάσεις, ενώ στο 2-0 υπάρχει και μία φάση που θα μπορούσε να έχει καταλογιστεί πέναλτι.

Για δύο από τις συγκεκριμένες φάσεις, μάλιστα, αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου και ο Τζέικομπ Νίστρουπ, χωρίς παράλληλα να παραβλέψει τις ευθύνες που είχε η ομάδα του για την εξέλιξη του αγώνα.

Η φάση του 71'

Στο 71ο λεπτό, με το σκορ να παραμένει στο 2-0, ο Πελίστρι έκανε την κούρσα από τα αριστερά και γύρισε την μπάλα προς το κέντρο της περιοχής. Αμυνόμενος της Χράντετς Κράλοβε παρενέβη και άλλαξε την πορεία της μπάλας.

Ωστόσο, φαίνεται πως, παρά την προσπάθειά του να... καλυφθεί, εκτείνει τον αγκώνα του, μεγαλώνοντας τον όγκο του σώματός του, προκειμένου να βρει την μπάλα. Μάλιστα, το χέρι του ανοίγει πλήρως κατά την εξέλιξη της φάσης, κάνοντας ακόμη πιο εμφανή την παράβαση.

Ο διαιτητής, όπως και το VAR, δεν θεώρησαν, πάντως, πως υπήρξε παράβαση για πέναλτι.

Δείτε την επίμαχη φάση:

Το φάουλ πριν από το 2-1

Λίγο πριν από το 2-1, ο Ουμάρ τραβάει και ρίχνει τον Κυριακόπουλο στην έναρξη της φάσης. Οι Τσέχοι συνεχίζουν την επίθεσή τους και στην εξέλιξη της φάσης βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Το VAR, ωστόσο, δεν μπορούσε να παρέμβει, καθώς η φάση είχε πλέον αλλάξει και είχαν μεσολαβήσει περίπου 30 δευτερόλεπτα από το φάουλ στον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού, το οποίο δεν καταλογίστηκε.

Δείτε το φάουλ στα πρώτα πέντε δευτερόλεπτα του βίντεο:

Η παράβαση πριν από το 2-2

Στη φάση που οδηγεί στο 2-2, ο διαιτητής θα έπρεπε να διακόψει το παιχνίδι κατά την εκτέλεση του φάουλ και πριν από την ισοφάριση.

Ο κανονισμός ορίζει πως, όταν τρεις ή περισσότεροι αμυνόμενοι σχηματίζουν τείχος, όλοι οι επιτιθέμενοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον ένα μέτρο μακριά από αυτό μέχρι η μπάλα να μπει στο παιχνίδι.

Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς στο τείχος των πέντε παικτών του Παναθηναϊκού τουλάχιστον δύο, ίσως και τρεις, ποδοσφαιριστές της Χράντετς Κράλοβε βρίσκονται σε απόσταση... επαφής.