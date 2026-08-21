Ο Τετέι έβαλε φωτιά και μετά ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε!

Εγινε και αυτό. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε με 2-0 μέχρι το 90 την Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ και όμως δεν την νίκησε. Το τελικό σκορ ήταν 2-2 και τώρα πρέπει να πάει να πάρει μέσα στην Τσεχία την πρόκριση.

Το έκανε στην Ουγγαρία με τη νίκη και την ισοπαλία, το έκανε στην Βουλγαρία με τη νίκη στην παράταση, αφού είχε φέρει και άλλη ισοπαλία στο ΟΑΚΑ. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει και στην Τσεχία. Τίποτα λιγότερο. Μόνο η πρόκριση θα απαλύνει την στενοχώρια εκατομμυρίων Παναθηναϊκών, που δεν πίστευαν αυτά, που έβλεπαν το τελευταίο 20λεπτο.

Για 70 λεπτά η ομάδα, ήταν απόλυτα κυρίαρχη. Στο πρώτο ημίχρονο στα πρώτα λεπτά έκανε κάποιες φάσεις με τον Λιβάι και η Χράντετς είχε δοκάρι από ένα φθηνό λάθος του Καμαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μπήκε φουριόζα, ο Τετέι βρήκε τις συνεργασίες και με δύο γκολάρες έκανε το 2-0. Το πρώτο από αριστερά με ωραία ενέργεια και σουτάρα και το δεύτερο μετά από κάθετη πάσα του Τσιριβέγια και τεχνικό μυτάκι.

Το ΟΑΚΑ είχε πάρει φωτιά, αποθέωνε τον Τετέι, την ομάδα, η Χράντετς ήταν στα σχοινιά, ανήμπορη να αντιδράσει , ο Παναθηναϊκός είχε μία, δύο ακόμα φάσεις και για τρίτο γκολ, αλλά όλα άλλαξαν. Ο Νίστρουπ, όσο καλά διάβασε το ματς με το 4-4-2 και την καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας για 70 λεπτά, τόσα λάθη έκανε μετά.

Η ομάδα φώναζε ότι πρώτα ήθελε φρέσκα πόδια στα χαφ και μετά τις άλλες αλλαγές στα εξτρέμ. Κοντούρης και Τσέριν φώναζαν, ότι έπρεπε να μπουν, αφου ο κακός Καμαρά χωρίς την μπάλα είχε «κρεμάσει» και ο Τσιριβέγια, που ήταν εξαιρετικός έμοιαζε μόνος.

Με δύο χαφ μέσα και έναν επιθετικό λιγότερο ο Παναθηναϊκός θα έκλεινε τους χώρους και θα έφθανε μετά σε μία νίκη-πρόκριση. Από το 70 και μετά όλοι στο γήπεδο είχαμε καταλάβει, ότι το γκολ θα έρθει για τους Τσέχους. Και δεν ήρθε ένα, ήρθαν δύο γκολ και με το 2-2 να παγώνει το ΟΑΚΑ.

Ο κόσμος έφυγε ξενερωμένος από το γήπεδο, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό, που έγινε, αλλά τώρα ότι έγινε, έγινε. Δεν είναι ώρα, ούτε για στοχοποίηση, ούτε για τίποτα άλλο. Πρέπει η ομάδα να πάει στην Τσεχία να κάνει το παιχνίδι, που έκανε σήμερα για 70 λεπτά και να πάρει την πρόκριση. Αν δεν συμβεί αυτό θα είναι καταστροφή για τον σύλλογο και μεγάλο σοκ.

Ο Παναθηναϊκός και καλύτερος είναι και περισσότερη ποιότητα έχει από την αντίπαλό του. Πρέπει να κάνει, όμως, ένα καλό παιχνίδι για 90 λεπτά μέσα στην Τσεχία. Όχι ένα παιχνίδι εξαιρετικό για 70 λεπτά και μετά να σβήσει. Ετσι πρόκριση δεν θα πάρει. Οι Τσέχοι τώρα έχουν το ψυχολογικό αβαντάζ, αλλά ο Παναθηναϊκός με τον Τετέι να βρίσκει την φόρμα του πρέπει να πάει μέσα εκεί και να προκριθεί. Τίποτα άλλο.

*Μέσα σε όλα χτύπησε και ο Τσάπρας και ξέμεινες και από δεξιά μπακ και τρως και δύο γκολ από κόντρες. Όλα στραβά.