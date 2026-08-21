Λευτέρης Πετρούνιας: Για το 9ο ευρωπαϊκό χρυσό - Πού θα δείτε τον τελικό του Ζάγκρεμπ

Μία ακόμη μεγάλη στιγμή στην σπουδαία καριέρα του έχει μπροστά του ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος το απόγευμα της Παρασκευής (21/08) επιστρέφει στην Arena Zagreb για τον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε με εντυπωσιακό τρόπο την πρόκριση στον τελικό, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς στον προκριματικό, με 5.600 στον βαθμό δυσκολίας και 8.800 στην εκτέλεση. Παρά το μικρό λάθος που έκανε στην έξοδό του, η βαθμολογία του ήταν η δεύτερη καλύτερη και του εξασφάλισε θέση στον μεγάλο τελικό.

Στις 19:00, ο 35χρονος Ολυμπιονίκης θα διεκδικήσει το ένατο ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στους κρίκους. Παράλληλα, έχει την ευκαιρία να διευρύνει ένα μοναδικό ρεκόρ, καθώς κανένας άλλος αθλητής δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε αντίστοιχη επίδοση.

Ο Πετρούνιας έχει ήδη αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον θεσμό. Μετρά επτά χρυσά μετάλλια στους κρίκους και συνολικά δέκα μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Μάλιστα, το 2026 συμπληρώνονται 15 χρόνια από την πρώτη του ευρωπαϊκή διάκριση, την οποία είχε πανηγυρίσει το 2011.

Ο «άρχοντας των κρίκων» έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να ολοκληρώσει την καριέρα του με συγκεκριμένο αριθμό μεταλλίων. «Πάω για το ένατο. Έχω πει ότι θέλω να τελειώσω την καριέρα μου και να έχω έντεκα», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά, αποδεικνύοντας πως η επιθυμία του για νέες επιτυχίες παραμένει έντονη.

Με την εμπειρία και τη σταθερότητα που τον έχουν χαρακτηρίσει σε όλη την πορεία του, ο Έλληνας πρωταθλητής ετοιμάζεται για ακόμη έναν τελικό. Στόχος του είναι να προσθέσει ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στην ήδη σπουδαία ευρωπαϊκή του διαδρομή.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 19:00 με μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Ο Λευτέρης Πετρούνιας επιστρέφει στην Arena Zagreb και διεκδικεί ακόμη μία φορά την κορυφή της Ευρώπης στους κρίκους.