Ρεάλ Μαδρίτης: Αποχαιρέτησε τον Αλμάνσα που συνεχίζει στο NCAA

Ρεάλ Μαδρίτης και Ίθαν Αλμάνσα ήρθαν σε συμφωνία για τη λύση της συνεργασίας τους προκειμένου ο 21χρονος φόργουορντ/σέντερ να συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ για λογαριασμό του Γκονζάγκα στο NCAA.

Ο ταλαντούχος Ισπανός δεν μπόρεσε να βρει χώρο και χρόνο στο ροτέισον του Σέρτζιο Σκαριόλο, αγωνιζόμενος μόλις σε τρία παιχνίδια της περσινής EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Ίθαν Αλμάνσα συμφώνησαν να τερματίσουν την θητεία του ως παίκτης για την ομάδα μας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Ίθαν Αλμάνσα για την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια της σεζόν, κατά την οποία υπερασπίστηκε τη φανέλα μας, και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του τα καλύτερα σε αυτό το νέο στάδιο της ζωής του».