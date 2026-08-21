Παναθηναϊκός AKTOR: Στις 6 το πρωί στο Telekom Center Athens ο Χέις-Ντέιβις για προπόνηση
Ο Αμερικανός φόργουορντ επέστρεψε στην Αθήνα για την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR και ξεκίνησε τη δουλειά από νωρίς.
Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις βρίσκεται και πάλι στην Αθήνα για την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR και όπως συνηθίζει, δεν άργησε να πιάσει δουλειά.
Ο Αμερικανός είναι γνωστός για την πειθαρχία και την προσήλωσή του στο πρόγραμμα, ακολουθώντας πιστά τη ρουτίνα του. Το ίδιο έκανε και το διάστημα που βρισκόταν στις ΗΠΑ.
Ο Χέις-Ντέιβις επέστρεψε στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό AKTOR και την Πέμπτη (20/08) πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Το πρωί της Παρασκευής (21/08), μάλιστα, δεν έχασε χρόνο και στις 6 το πρωί βρέθηκε στο βοηθητικό του «T-Center», όπου πραγματοποίησε ατομική προπόνηση.