Diamond League: Μοναδική παράσταση από Καραλή και Ντουπλάντις - Ιστορικό άλμα από τον Μανόλο (vids)

Απίθανα πράγματα από Εμαννουήλ Καραλή και Αρμάντ Ντουπλάντις στο Diamond League της Λωζάνης, με τους δύο πρωταθλητές να προσφέρουν στο κοινό του «βασιλιά» των σπορ τον κορυφαίο αγώνα στην ιστορία του άλματος επί κοντώ!

Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέλαβε τη δεύτερη θέση με καλύτερο άλμα στα 6,16μ., το οποίο είναι το δεύτερο καλύτερο άλμα στην καριέρα του Μανόλο.

Η πρώτη θέση ανήκε στον τρομερό «ιπτάμενο» Σουηδό, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος με καλύτερο άλμα στα 6,21μ., ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Αυστραλός, Κέρτις Μάρσαλ με 5,91μ.

Άνετα ξεκίνησαν τις προσπάθειές τους Καραλής και Ντουπλάντις, με τους δύο κορυφαίους επικοντιστές να ξεπερνούν εύκολα τα 5,51μ.

Στα 5,66μ. τόσο ο Έλληνας πρωταθλητής, όσο και ο Σουηδός αποφάσισαν να αφήσουν το συγκεκριμένο ύψος.

Ο πήχης μετά ανέβηκε αρκετά και τοποθετήθηκε στα 5,81μ., με τον Μανόλο να μην συναντά κανένα πρόβλημα και να περνά «καθαρά». Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και το πέρασμα του Ντουπλάντις από το ίδιο ύψος.

Καραλής και Ντουπλάντις υπερκέρασαν χωρίς να ζοριστούν και τα 5,91μ., με τους δύο πρωταθλητές να δείχνουν ότι βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση.

Στα 6,01μ. ο Καραλής έκανε ακόμα ένα καταπληκτικό άλμα και το πέρασε με άνεση. Εξίσου εντυπωσιακός ήταν και ο Ντουπλάντις που... καθάρισε εύκολα το ύψος.

Τόσο ο Καραλής, όσο και ο Ντουπλάντις άφησαν τα 6,11μ. και επιχείρησαν στα 6,16μ. Ο Μανόλο έκανε αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια, βρίσκοντας τον πήχη στο ανέβασμα.

Από την πλευρά του ο Σουηδός υπερκέρασε με την πρώτη το ύψος και πέτυχε ρεκόρ μίτινγκ. Στη δεύτερη προσπάθεια ο «ιπτάμενος» Έλληνας πρωταθλητής πέρασε πολύ ψηλά πάνω από το ύψος και ισοφάρισε το ρεκόρ του Ντουπλάντις!

Οι δύο άλτες αποφάσισαν να βάλουν τον πήχη στα 6,21μ., με τον Καραλή να κάνει ξανά αποτυχημένη πρώτη προσπάθεια, χάνοντας για λίγο το πανελλήνιο ρεκόρ.

Όπως ήταν φυσιολογικό ο τρομερό «Μόντο» τα πέρασε με την πρώτη κι έκανε εκ νέου ρεκόρ μίτινγκ. Ο Μανόλο όπως και στο πρώτο άλμα, έτσι και στο δεύτερο βρήκε τον πήχη στο κατέβασμα και τον έριξε, παρά το γεγονός ότι πήδηξε πολύ ψηλότερα από το ύψος.

Ο Έλληνας πρωταθλητής αποφάσισε να αφήσει το ύψος και να κάνει την τελευταία του προσπάθεια στα 6,26μ. Εκεί ο Καραλής δεν μπόρεσε να κάνει εξίσου καλή προσπάθεια κι έριξε τον πήχη, μένοντας στα 6,16μ.

Ο Ντουπλάντις ανέβασε τον πήχη στα 6,32μ. και προσπάθησε για νέο Παγκόσμιο ρεκόρ! Η πρώτη του ποσπάθεια ήταν αποτυχημένη, όπως συνέβη και με τη δεύτερη, ενώ μετά από αυτά τα άλματα αποσύρθηκε.