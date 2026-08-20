Επίσημο: Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Λυκογιάννης (pics)

Τη φανέλα της ΑΕΚ θα φοράει για τα επόμενα τρία χρόνια ο Μπάμπης Λυκογιάννης, με την «Ένωση» να ανακοινώνει την απόκτηση του 32χρονου αριστερού οπισθοφύλακα.

Ο Έλληνας μπακ αποτελεί τον εκλεκτό για την θέση του αριστερού άκρου της άμυνας, έπειτα από τη «φυγή» του Τζέιμς Πενράις για τη Ρέιντζερς, με την ΑΕΚ να προσθέτει ποιότητα και ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ της.

Ο Λυκογιάννης αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Μπολόνια τον Ιούνιο, όταν και έληξε το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα. Συνολικά την περσινή σεζόν κατέγραψε 18 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό μία ασίστ σε 1.092' αγωνιστικά λεπτά.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού διαθέτει πλούσια εμπειρία από τα γήπεδα της Serie A καθότι με τις φανέλες των Κάλιαρι και Μπολόνια έχει αγωνιστεί σε πάνω από 170 παιχνίδια στο Καμπιονάτο.

Έχει περάσει επίσης από την αυστριακή Στουρμ Γκρατς καθώς και από Εργοτέλη και Λεβαδειακό

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Μπάμπη Λυκογιάννη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Μπάμπης Λυκογιάννης γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1993. Αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Αρχικά αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Λεβαδειακό και Εργοτέλη, όμως έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του εκτός Ελλάδας.

Για δυόμιση σεζόν (2015-18) ήταν ποδοσφαιριστής της αυστριακής Στουρμ Γκρατς και στη συνέχεια αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια στη Serie A, πρώτα με την Κάλιαρι την τετραετία 2018-22 (109 ματς, 5 γκολ, 7 ασίστ) και μετά με την Μπολόνια (92 ματς, 4 γκολ, 9 ασίστ).

Ο νέος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε αγωνιστεί σε όλες τις μικρές εθνικές και έχει πραγματοποιήσει 6 συμμετοχές με την Εθνικής Ανδρών.

Μπάμπη, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!»

https://www.instagram.com/p/DcRaJklsdi_/

Δείτε φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές του Λυκογιάννη στην ΑΕΚ: