Ανακοίνωσε τερματοφύλακα η Athens Kallithea

Την απόκτηση του έμπειρου Αλβανού τερματοφύλακα Ελχάν Καστράτι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα η Athens Kallithea.

Η ανακοίνωση

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα από την Αλβανία Elhan Kastrati, 29 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη γερμανική ομάδα της 2. Bundesliga, Eintracht Braunschweig.

Ο Kastrati πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Ιταλία, καταγράφοντας 173 συμμετοχές στη Serie B, με μέσο όρο 1,13 γκολ ανά αγώνα και 55 αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ, συμπεριλαμβανομένης μιας πενταετούς θητείας ως βασικός τερματοφύλακας της Cittadella.

Γεννημένος στο Krumë της Αλβανίας, ο Kastrati ξεκίνησε την ακαδημία της Teuta πριν μετακομίσει στην Ιταλία σε ηλικία 17 ετών για λογαριασμό της Pescara. Έπειτα από δανεισμούς στην Piacenza της Serie C και στην Teuta στην κορυφαία κατηγορία της Αλβανίας, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα της Pescara στη νίκη 2-1 επί της Livorno στη Serie B τον Σεπτέμβριο 2018. Κατέγραψε συνολικά 15 εμφανίσεις με την ομάδα μέσα στην επόμενη ενάμιση σεζόν, προτού αγωνιστεί στην Trapani για μισή σεζόν, ολοκληρώνοντας την αγωνιστική περίοδο 2019/2020.

Το καλοκαίρι 2020 μετακόμισε στην Cittadella και στην πρώτη του σεζόν με τον σύλλογο έφτασε μια ανάσα από την άνοδο στη Serie A, καθώς η ομάδα του ηττήθηκε με συνολικό σκορ 2-1 από την Venezia στον τελικό των playoffs ανόδου της Serie B. Στα πέντε χρόνια που αγωνίστηκε στην Cittadella, κατέγραψε συνολικά 161 συμμετοχές, κρατώντας 51 φορές ανέπαφη την εστία του.

Την περασμένη σεζόν, ο Kastrati μετακόμισε στην Eintracht Braunschweig, όπου είχε κυρίως ρόλο αναπληρωματικού πίσω από τον αρχηγό της ομάδας, Ron-Thorben Hoffmann, πραγματοποιώντας δύο συμμετοχές στη 2. Bundesliga της Γερμανίας.

Σε διεθνές επίπεδο, έχει δύο συμμετοχές με την ανδρική εθνική Αλβανίας και ήταν μέλος της αποστολής της ακόμη και τον Μάρτιο 2026, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA.

Καλωσήρθες, Elhan».