NBA: Ο Χάρντεν υπέγραψε νέο «χρυσό» συμβόλαιο με τους Καβαλίερς

Τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς θα συνεχίσει να φορά ο Τζέιμς Χάρντεν, υπογράφοντας νέο τριετές συμβόλαιο αξίας 97 εκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια, οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους μετά τη θετική πρώτη παρουσία του 37χρονου γκαρντ στην ομάδα.

Ο «Μούσιας», που μετακόμισε στο Κλίβελαντ από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, είχε κατά μέσο όρο την περσινή σεζόν 20.5 πόντους, 7.7 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ ανά αγώνα σε 26 παιχνίδια κανονικής περιόδου.

Με τη νέα αυτή συμφωνία, ο Αμερικανός σταρ πετυχαίνει παράλληλα ένα ιστορικό επίτευγμα, καθώς γίνεται μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία του NBA που οι συνολικές του απολαβές θα ξεπεράσουν το φράγμα των 500 εκατομμυρίων ευρώ.