· Παναιτωλικός

Δανεικός από τη Μάλμε στον Παναιτωλικό ο Σουμά

Την απόκτηση του Σαλιφού Σουμά με τη μορφή δανεισμού από τη Μάλμε ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναιτωλικός.

Δανεικός από τη Μάλμε στον Παναιτωλικό ο Σουμά
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Στον Παναιτωλικό με τη μορφή δανεισμού από τη σουδική Μάλμε θα αγωνίζεται για την επόμενη σεζόν ο 22χρονος διεθνής με την εθνική Γουινέας Σαλιφού Σουμά, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Αγρινίου.

Ο νεαρός εξτρέμ κατέγραψε την περσινή σεζόν 17 συμμετοχές ως δανεικός στην πολωνική Ραντόμιακ, σκοράροντας μία φορά σε 458' λεπτά συμμετοχής.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Ο Σαλιφού Σουμά (Salifou Soumah) παραχωρήθηκε από τη Malmö στην ομάδα μας με δανεισμό έως τον Ιούνιο του 2027. Γεννήθηκε στις 03.10.2003 στη Γουινέα και από την Kaloum της χώρας του μεταγράφηκε στη Γαλλική Bastia και στη συνέχεια στη Havre.

Το 2023 αποκτήθηκε από τη Zira του Αζερμπαϊτζάν. Ακολούθησε η μεταγραφή στη Σουηδική Malmö το περασμένο καλοκαίρι, απ’ την οποία παραχωρήθηκε με δανεισμό το τελευταίο εξάμηνο Radomiak της Πολωνίας. Είναι διεθνής με την Εθνική Γουινέας.

Το καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!»

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