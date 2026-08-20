· ΟΦΗ · ΤΣΣΚΑ Σόφιας

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Φούντας έβαλε μπροστά στο σκορ του Κρητικούς (vid)

Ο ΟΦΗ πήρε προβάδισμα κόντρα στη βουλγάρικη ομάδα.

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Φούντας έβαλε μπροστά στο σκορ του Κρητικούς (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιδανικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή του επιστροφή πραγματοποίησε ο ΟΦΗ, βρίσκοντας γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα και βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες του Παγκρητίου.

Η φάση που έφερε το προβάδισμα για τους Κρητικούς εκτυλίχθηκε στο 19ο λεπτό. Ο Αϊτόρ επιχείρησε σέντρα από την αριστερή πλευρά, η μπάλα άλλαξε πορεία μετά την επαφή της με τον Παστόρ —με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται και για πιθανό χέρι— και κατέληξε στον Φούντα.

Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τον ΟΦΗ.

Το γκολ προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού στις εξέδρες, με το Παγκρήτιο να «σείεται» από τους πανηγυρισμούς των φίλων της κρητικής ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:03 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ - Μπραν: Τα highlights από την ισοπαλία του «Δικεφάλου» (vid)

23:01 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ: Η ημέρα και η ώρα της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

22:55 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 3-0: Σόου Φούντα και Ντίκμαν και... αγκαλιά με το Europa League (vids)

22:46 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με τη Μπραν

22:40 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ - Μπραν 1-1: Ο «Δικέφαλος» γλύτωσε τα χειρότερα και τα παίζει όλα για όλα στη Νορβηγία

22:31 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ - Μπραν: Ο Μπάμπα με κεφαλιά έφερε στα ίσα το παιχνίδι! (vid)

22:18 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Φούντας με πέναλτι διπλασιάζει τα τέρματα των Κρητικών (vid)

22:16 SUPER LEAGUE 2

Ανακοίνωσε τερματοφύλακα η Athens Kallithea

22:07 CONFERENCE LEAGUE

ΠΑΟΚ - Μπραν: Ο Έρικσεν έδωσε προβάδισμα στους Νορβηγούς και «πάγωσε» την Τούμπα (vid)

21:44 SUPER LEAGUE

Δανεικός από τη Μάλμε στον Παναιτωλικό ο Σουμά

21:37 SUPER LEAGUE

Επίσημο: Παίκτης της ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Λυκογιάννης (pics)

21:35 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Φούντας έβαλε μπροστά στο σκορ του Κρητικούς (vid)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας