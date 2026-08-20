ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Ο Φούντας έβαλε μπροστά στο σκορ του Κρητικούς (vid)

Ιδανικό ξεκίνημα στην ευρωπαϊκή του επιστροφή πραγματοποίησε ο ΟΦΗ, βρίσκοντας γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα και βάζοντας «φωτιά» στις εξέδρες του Παγκρητίου.

Η φάση που έφερε το προβάδισμα για τους Κρητικούς εκτυλίχθηκε στο 19ο λεπτό. Ο Αϊτόρ επιχείρησε σέντρα από την αριστερή πλευρά, η μπάλα άλλαξε πορεία μετά την επαφή της με τον Παστόρ —με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται και για πιθανό χέρι— και κατέληξε στον Φούντα.

Ο Έλληνας επιθετικός βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και με εξαιρετικό τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τον ΟΦΗ.

Το γκολ προκάλεσε ξέσπασμα ενθουσιασμού στις εξέδρες, με το Παγκρήτιο να «σείεται» από τους πανηγυρισμούς των φίλων της κρητικής ομάδας.